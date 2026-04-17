Nahuel Gallo demandó al régimen de Nicolás Maduro tras permanecer más de un año secuestrado en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo demandó este viernes al régimen de Nicolás Maduro tras permanecer más de un año secuestrado en Venezuela . A través de sus redes sociales confirmó que se presentó como querellante en la causa que mantiene la Justicia Federal argentina contra el exmandatario y otros integrantes del régimen por crímenes de lesa humanidad .

“Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante , con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado . Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, escribió en X.

La causa del Gobierno tiene como imputados a Maduro, que permanece detenido en Estados Unidos tras su captura en 2025; su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello , y otros treinta funcionarios , entre militares y agentes de inteligencia de ese país.

Están imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en su territorio contra la población civil desde al menos 2014 , en el marco de una causa abierta en virtud del principio de jurisdicción universal, que forma parte del orden constitucional argentino y que permite la persecución subsidiaria de ese tipo de crímenes “contra el derecho gentes” cometidos en otros países.

Gallo, de 34 años, había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 y su liberación se concretó el 1° de marzo pasado. El joven aterrizó en la Argentina en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y usado habitualmente por Claudio “el Chiqui” Tapia.

En Ezeiza fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich , en medio de un importante operativo de seguridad. Además, se reencontró con su hijo Víctor.

En su tercer día de libertad, brindó una conferencia de prensa para contar el calvario que vivió en Venezuela. “Yo pedí un momento para dar mi palabra, mi testimonio. Estoy en mi casa, he defendido a mi institución y a mi bandera ”, dijo el cabo primero de Gendarmería.

Señaló que recibió “bastante tortura psicológica” y sostuvo que su “fortaleza mental” y su hijo fueron sus antídotos para soportar el encierro. Señaló que no podía recibir visitas ni llamadas y que fueron “fichas de cambio”.

Una de las cuestiones más remarcadas durante su exposición fue el reclamo a los organismos internacionales por la liberación del resto de los presos políticos extranjeros , que estimó eran 24. Sobre esto, afirmó que seguiría “encerrado hasta que no liberen” al resto de los extranjeros detenidos.

La semana pasado el presidente Javier Milei recibió a Gallo en la Casa Rosada junto con el canciller Pablo Quirno, Monteoliva, Bullrich, y el director nacional de la Gendarmería, Claudio Brilloni.

Allí, el gendarme le contó al Presidente sobre sus días de encierro en el penal El Rodeo, en Caracas. Explicó todo lo que había pasado y también cómo “le pegaban cada vez que hablaba de nosotros”, en referencia al gobierno argentino .

Durante la reunión, Milei le obsequió una camiseta de la selección argentina , que tenía estampado el nombre de Lionel Messi.

Fuente: La Nación