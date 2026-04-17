Qué hay detrás de la reaparición de Adorni en “X”: chicanas, tuits irónicos y ninguna aclaración sobre su patrimonio

Cuarenta y un días después de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti formaba parte de la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el avión presidencial o saliera a la luz el vuelo a Punta del Este en un jet privado junto al periodista Marcelo Grandio , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , reapareció en las últimas horas en la red social “X”, donde apeló a su habitual estilo irónico para referirse a su situación judicial.

El exvocero, siempre locuaz, había elegido el silencio después del revuelo que generaron las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes. Apenas difundía su “resumen de la semana”, en el que destacaba lo que consideraba logros de la gestión o del modelo económico de Javier Milei. Sin embargo, anoche Adorni activó su cuenta y escribió mensajes irónicos y lanzó chicanas frente a las acusaciones en su contra.

Las expresiones del funcionario fueron como respuestas fueron a cuentas libertarias, muchos de ellas afines a las fuerzas celestiales, del asesor Santiago Caputo , y que lo apoyaban en medio de los cuestionamientos. La mayoría tenía una escasa cantidad de seguidores.

Por ejemplo, Adorni le respondió a un usuario anónimo que criticaba la cobertura mediática del caso Adorni al destacar la comitiva de funcionarios y colaboradores que habría llevado Axel Kicillof a su gira por España.

“Él no cambió el espejo del baño. Fin” , replicó Adorni. Fue una alusión a que la Justicia, que avanza en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito, incluyó entre lo que investiga la refacción integral que se hizo en el departamento de Caballito que Adorni compró el año pasado.

Desde que comenzaron las revelaciones alrededor de Adorni, el pasado 8 de marzo, el jefe de ministros y portavoz oficial, solo se había remitido a dar mensajes vinculados a la gestión de gobierno . En tanto que tanto públicamente, como en privado cerca suyo siempre aludieron a que las respuestas sobre su patrimonio y viaje eso sería dado en sede judicial, cuando se le requiriera.

Hasta entrada la noche de este jueves cuando comenzó con algunas respuestas a cuentas libertarias, además de retuitear y repostear otra. Algo similar pasó en su cuenta de Instagram. En todos esos casos hubo una constante: eludió tocar los temas más controvertidos de las acusaciones que lo salpican. Es decir, no explicó por qué razón no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA)la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado, pero el funcionario recién lo agregó la semana última.

“Las explicaciones las dará si se las pide la justicia. Esto fue un gesto”, repitieron fuentes oficiales.

Supongo que van a estar un mes hablando de Kicillof y de los que viajaron con él a España, no? Quién pagó esto? pic.twitter.com/9Q43uGlYRm

Adorni hizo saber a los suyos que no hizo un cambio de estrategia de comunicación , pese a que en varios sectores del oficialismo buscaban que recuperara su perfil habitual desde hace tiempo.

Cerca del ministro coordinador afirman que apostó por “acompañar” a los usuarios de las redes sociales que lo estaban respaldando.

Adorni intentó mostrarse sarcástico frente a las sospechas sobre las compras de sus propiedades o su crecimiento patrimonial. Por ejemplo, se hizo eco de un mensaje que relativizaba las denuncias en contra del jefe de Gabinete. “Me dijeron que cambiaste las lámparas incandescentes por led. ¿Podrías desmentir esta acusación gravísima?”, le escribió un tuitero, con apenas 74 seguidores.

Adorni le respondió con ironía. “Lo hice. pero antes de asumir. Fin”, escribió.

La mayoría de los usuarios no habían arrobado a Adorni. “Manuel.. es cierto que usas papel higiénico doble hoja???”, preguntó uno. “Perdón. Fin”, replicó el ministro coordinador.

En ningún momento de todos esos intercambios, Adorni respondió sobre los ejes centrales de la investigación judiciales, como el pago en efectivo de los pasajes para sus vacaciones en Aruba; o las revelaciones en torno al viaje a Punta del Este, que pagó su amigo Grandio, contratado por la Televisión Pública.

La reaparición de Adorni en las redes causó sorpresa en los despachos oficiales. La mayoría de los ministros de Milei está incómodo con el revuelo que provocó el caso. “Él dará las explicaciones ante la Justicia. Evidentemente, esto fue otra cosa: un gesto”, resumió un funcionario libertario.

La irrupción del jefe de Gabinete provocó opiniones dispares. En un sector del Gobierno creen que salir a responder irónicamente en este momento solo contribuyó a visibilizar más los avances de la causa judicial. Otros lo consideraban un signo de que, pese al desgaste, está con deseos de continuar.

No pago PedidosYa Premium porque descubrí que tarda lo mismo. Fin.

“Manu, ¿cómo podes pagarte pedidos ya premium? Esto no lo vote. Ahora fuera de joda, no cedás ni un milímetro, después de Milei fuiste de los que me introdujo al liberalismo desde Crónica a Intratables. Así que tenes toda mi banca”, escribió un tuitero.

Minutos después, el ministro coordinador buscó el mensaje y le respondió: “No pago Pedidos Ya Premium porque descubrí que tarda lo mismo. Fin”.

El escandalo que se va armar cuando descubran que tenes E.T. de atari pic.twitter.com/91BoCbX1BT

Envalentonado, Adorni también se animó a desacreditar las declaraciones Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei , quien había dicho que el jefe de Gabinete estaba “terminado, acabado y finiquitado”.

Márquez fue uno de los pocos libertarios que se animaron a levantar la voz para criticar a Adorni y reclamar su renuncia. “Márquez no es hombre del Gobierno”, dijeron, tajantes, dos fuentes de Casa Rosada. Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, o Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados, también salieron a cuestionar al exvocero.

Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La semana pasada, Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa, entre otros, para analizar los movimientos que se hicieron en los últimos años.

Días atrás, la Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba junto a su familia. Los pasajes costaron 5800 dólares y fueron pagados en efectivo.

Desde el escaló el escándalo, Adorni cuenta con el respaldo de los hermanos Milei. En la Casa Rosada sostienen que la situación patrimonial del jefe de Gabinete quedará “totalmente aclarada” en su próxima declaración jurada, que debería presentarse el 31 de mayo, aunque podría llegar a hacerse antes.

Fuente: La Nación