Murió Luis Brandoni, cobertura minuto a minuto: actores y celebridades rinden tributo en el velatorio del actor en la Legislatura porteña

Tras la confirmación de la muerte de Luis Brandoni a los 86 años , grandes figuras del espectáculo y referentes de la política lo despidieron con sentidos mensajes . Muchos mencionaron su icónica frase "tres empanadas" de Esperando la Carroza y su rol protagónico en La Patagonia rebelde, entre otros recordados papeles. Sus restos son velados en la Legislatura porteña hasta la medianoche .

El senador radical compartió un mensaje este lunes en el que recordó el paso por la política de Brandoni, a quien definió como un "actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario".

"Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar", expresó el legislador a través de su cuenta de X.

Murió Luis Brandoni. Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario. Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos… pic.twitter.com/OyoauOE58N

El actor de Casados con Hijos contó este lunes que Luis Brandoni fue inicialmente su "referente" en la actuación pero que luego se convirtieron en amigos. "Para mi fue mucho en mi vida desde mi adolescencia Brandoni. Fue mi referente, estudiaba teatro y el actor que más me movilizaba a mi verlo interpretar era él ", explicó.

Francella definió además a Brandoni como "el más verosímil de todos" . "Era el que más me gustaba, el que más me identificaba. No hubo una sola obra que no hubiera visto de él", añadió.

Arturo Puig, Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Andrea Frigerio, Diego Pérez y Virginia Lago estuvieron entre los famosos que este lunes se acercaron a la Legislatura porteña para darle su último adiós a Luis Brandoni. Ya entrada la tarde, también se pudo ver a Martín Seefeld, Guillermo Francella y al director de cine Diego Recalde.

Desde la política, se acercaron también el ex embajador Diego Guelar y el Secretario General de la Unión Empleados Justicia Nación (UEJN).

"Yo tuve la oportunidad de de empezar mi carrera trabajando con él, en 'Mi Cuñado' con Ricardo [Darín]", recordó este lunes el actor de "Los Simuladores", en diálogo con los medios, antes de ingresar a la Legislatura porteña. Y agregó: "Fue para mí un momento importantísimo, estaba dando mis primeros pasos y una vergüenza trabajar al lado de él y de Ricardo".

Seefeld definió además a Brandoni como "un gran contador de historias" y recordó que "siempre fue muy cálido". "Compartíamos las mesas, las grabaciones que eran largas; siempre contaba sus historias y después íbamos a comer. He llegado a tener mucho afecto por él y tenía muchas ganas de venir a despedirme", afirmó.

La actriz definió este lunes a Luis Brandoni como "un ser imprescindible, un ser intachable, un actor extraordinario y un amigo entrañable". "Era un ser entrañable, un ser ético, un actor como pocos que siempre va a estar al lado nuestro", profundizó, en diálogo con los medios en las afueras de la Legislatura porteña.

Lago consideró además que la cultura "no pierde" con la partida de Brandoni, ya que el actor "ha dejado mucho desde siempre". "Uy si nos dejó, si nos dejó tanto. Es una persona buena", agregó.

El actor, que según afirmó no llegó a compartir pantalla con Brandoni, mencionó un encuentro que ambos mantuvieron durante la Copa del Mundo de 1994. Al respecto, sostuvo: "Tuvimos una relación mas afín en el Mundial 94. Ahí nos cruzamos en Los Ángeles". Puig recordó que en ese momento estuvieron "como una semana juntos" y definió a Brandoni como "un tipo maravilloso, muy agradable".

"Profesionalmente siempre le envidié su forma porteña de decir. Eso y su amor por los autores nacionales", agregó, en diálogo con Clarín .

En diálogo con Clarín , la actriz se refirió al accidente de Luis Brandoni y sostuvo que la muerte del actor no la tomó por sorpresa.

"Yo sabia que no zafaba. Esto no me toma por sorpresa para nada. Yo había estado muy preocupada por él. No quería que agregaran funciones, se lo veía cansado. Todo se precipitó con ese accidente doméstico", dijo quebrándose, entre los brazos del cronista.

La actriz, que protagonizó la película "El Retiro" junto a Luis Brandoni, también dedicó un mensaje en redes al actor, a quien consideró "el mejor actor del mundo".

"Hasta siempre Luis, qué suertuda que fui de haber podido filmar con el mejor actor del mundo", escribió en su cuenta de Instagram.

La diva de los almuerzos dedicó un sentido mensaje de despedida a Luis Brandoni a través de su cuenta de X. "Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. Adiós Beto querido! Q.E.P.D.", escribió este lunes, pasadas las 16.

Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. Adiós Beto querido! Q.E.P.D. ❤️ pic.twitter.com/xzUZRNy38V

Diego Peretti consideró que Luis Brandoni "representaba el último de los grandes de una generación de actores brillantes, representada en la película La Patagonia rebelde. Como la generación dorada de básquet".

Y recordó en diálogo con Radio La Red cuando trabajaron juntos en la obra Araoz y la verdad: "Era un actor impresionante y muy buen compañero escénico".

La actriz Muriel Santa Ana compartió un posteo en sus redes sociales, donde se ven fotos de Luis Brandoni y su padre, Walter Santa Ana, trabajando juntos en El Pan de la Locura y de gira en París, con la Comedia Nacional.

"Beto querido, además de amarte como actor, te llevo en mi corazón como el gran amigo de papá, a quien fuiste a visitar todos los días de su última internación", recordó Muriel en su Instagram y agregó: "Un actor divino, que disfruté siempre, un actor que hizo un aporte gigante a la cultura de éste bendito país".

Una publicación compartida de Muriel Santa Ana (@murielsanta.ana)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, decretó dos días de duelo en memoria del actor y ex diputado nacional Luis Brandoni. En un comunicado desde el Gobierno porteño, destacaron que el actor "se consolidó como una figura central y un referente indiscutido de la escena cultural argentina y contemporánea".

Fue Diputado Nacional entre los años 1997 y 2001 y previamente había sido declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad. La Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán permanecer izadas a media asta en todos los edificios públicos de la Ciudad durante los días de duelo.

El Jefe de Gobierno, @jorgemacri , decretó dos días de duelo oficial por el fallecimiento de Luis Brandoni, actor y referente de la cultura argentina, comprometido con la política y la República y Ciudadano Ilustre de la Ciudad. Las banderas permanecerán a media asta en todos los…

En medio de la ola de actores, llegó Diego Guelar, ex embajador de Argentina ante la República Popular China, muy allegado a Brandoni en su rol político. “No se puede hablar de la cultura audiovisual, teatral, televisiva, radial sin Luis Brandoni. Nos veíamos muy seguido. Éramos vecinos. Por coquetería no se ponía el audífono entonces yo tenía que gritar”, declaró ante los medios presentes en la Legislatura.

“Era un hombre comprometido, una persona extraordinaria”, sumó al recordar la última vez que lo vio para tomar un café, hace tres semanas, con la voz quebrada por la emoción.

El expresidente Alberto Fernández expresó su "enorme pesar" por el fallecimiento de Luis Brandoni, que fue "sin ninguna duda, uno de los más maravillosos actores que ha dado nuestra Argentina".

"Lo despido públicamente como un sincero admirador de su enorme trabajo. Mis condolencias a sus seres queridos", escribió Fernández en su cuenta de X.

Con enorme pesar supe del fallecimiento de Luis Brandoni, sin ninguna duda, uno de los más maravillosos actores que ha dado nuestra Argentina. Lo despido públicamente como un sincero admirador de su enorme trabajo. Mis condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/QrA5vImlh5

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años luego de haber sufrido una caída en su domicilio que derivó en complicaciones de salud. La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo, donde era una figura central por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Según se informó, el episodio ocurrió el sábado 11 de abril, y obligó a suspender sus compromisos laborales. El artista protagonizaba la obra ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra, cuyas funciones fueron canceladas tras el accidente. Seguí leyendo.

La actriz Verónica Llinás lamentó este lunes que "perdimos a un gran actor" y le deseó un "buen viaje" a Luis Brandoni.

"Te fuiste como todos soñamos, trabajando y lleno de proyectos, con el cariño y el reconocimiento que merecías", expresó Llinás en X. Los dos trabajaron juntos en La odisea de los giles.

Perdimos a un gran actor. Buen viaje querido #LuisBrandoni Te fuiste como todos soñamos, trabajando y lleno de proyectos, con el cariño y el reconocimiento que merecías. Un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos.

La periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri se acercaron a la Legislatura a despedir a Luis Brandoni y "homenajear a un prócer de la coherencia y de la integridad, que podía hacer convivir el arte y la política por su integridad y su coraje cívico", dijo ella.

"Se nos fue un patriota, una persona que luchó para reconquistar la democracia, sufrió la dictadura en carne propia y después siguió luchando por la República", valoró Petri en diálogo con los medios presentes.

El actor Daniel Araoz se acercó este lunes minutos antes de las 14:30 a la Legislatura porteña para despedir a Luis Brandoni. "Se va un amigo y uno siente tristeza pero también recordarlo con todo lo lindo que hicimos, pudimos darnos muchos abrazos", expresó a los medios con la voz quebrada.

Y agregó: “Creo que tenemos que despedirlo con alegría porque luchó y estuvo presente hasta el final haciendo lo que más amaba que era representar la voz cultural, hacer teatro y hacer cine”.

"Nunca discutimos por ideología porque después dos actores se tienen que mirar a los ojos arriba del escenario", recordó Aráoz y destacó a Brandoni como "un tipo muy generoso y sabio".

Ya es un legado. El propio Juan José Campanella pensó en filmar Parque Lezama porque quería que quedara un registro de la actuación de su amigo Luis Brandoni.

Protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la obra realizó más de 1.1170 funciones durante sus más de 10 años en escena, desde su estreno en 2013, entre la Argentina y España. Y fue vista por más de 600.000 espectadores. Seguí leyendo.

Referentes de diversos espacios políticos despidieron en redes sociales a Luis Brandoni. Martín Lousteau, de la UCR, indicó que el actor "nos deja un gran legado artístico y algo igual de importante: la demostración de que el compromiso con la democracia es una decisión que se toma todos los días".

Por su parte, María Eugenia Vidal, del PRO, recordó a Brandoni como un actor que "marcó a generaciones" e "hizo de su oficio una forma de decir lo que pensaba".

"Una pérdida enorme para la cultura y la política argentina", afirmó Cristian Ritondo, también del PRO, en tanto que el radical cordobés Mario Negri le agradeció a Brandoni su "amistad, por los valores compartidos y por tus convicciones democráticas y plurales".

Daniel Arroyo, exdiputado peronista, celebró al fallecido como "un actor extraordinario que nos hizo reír y nos emocionó a todos los argentinos" y Ricardo Alfonsín expresó: "Más allá de las diferencias de los últimos años, quiero destacar su compromiso permanente y desinteresado con la política".

Los actores Diego Pérez y Malena Solda llegaron este mediodía a la Legislatura porteña para despedir a Luis Brandoni. “Era un genio de la actuación, un artista. Un maravilloso artista. Único e irrepetible”, dijo Pérez a la prensa antes de ingresar a la sala.

Por su parte, Solda recordó que está actuando en Made in Lanus, obra que dirigió Brandoni: "Estamos todos muy conmovidos, fue un hermoso director, un compañero muy generoso, muy paciente, un ejemplo para nosotros".

El actor Pablo Echarri reconoció este lunes que se "veía reflejado" en Luis Brandoni, por su "apasionamiento y esa necesidad de expresar el país que uno busca, y además el compromiso en la pelea por los derechos" de los actores.

En diálogo con Radio con Vos, Echarri recordó que "me enojaba mucho con Beto, hemos tenido una pelea interna muy álgida; sin embargo ese amor por luchar por su colectivo y su gente nos emparentaba, había admiración y cariño".

Redactor en la sección Último Momento

Fuente: Clarín