Moreno: cayó un empresario acusado de haber envenenado con plomo a sus socios para quedarse con el negocio

Un empresario quedó detenido en las últimas horas en Moreno acusado de haber envenenado durante meses a sus socios -que son sus primos- para quedarse con el negocio familiar.

Todo surgió a través de una denuncia vinculada a una firma textil de Paso del Rey. La investigación apunta a un conflicto interno en la empresa.

El principal acusado fue identificado como Pedro Fiore , de 42 años, quien comparte la titularidad de la compañía con sus primos Augusto y Delfina Chaud.

La denuncia fue presentada en febrero por los hermanos Chaud, quienes reportaron haber sufrido una intoxicación tras consumir alimentos en el comedor de la empresa . Ambos comenzaron a experimentar problemas de salud que, según indicaron, se prolongaron durante varios meses.

A partir de estudios médicos, se detectaron niveles elevados de plomo y cromo en la sangre de las víctimas. Además, análisis de laboratorio confirmaron la presencia de nitritos y nitratos en los alimentos que consumían en su lugar de trabajo.

Con estos elementos, la Justicia avanzó con una serie de medidas para esclarecer el hecho. Durante el operativo participaron también efectivos de la Policía Ecológica y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En las últimas horas, la DDI de Moreno–General Rodríguez llevó adelante varios allanamientos, donde secuestró una amplia cantidad de elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos notebooks, celulares, dispositivos de almacenamiento, un DVR, una cámara fotográfica, un microscopio y frascos con distintas sustancias químicas y tóxicas .

Según fuentes del caso, todos los elementos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la presunta maniobra. Por el momento, los investigadores intentan establecer el móvil del hecho, que podría estar relacionado con disputas internas por el control de la empresa.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores surgió al intentar analizar las cámaras de seguridad del lugar. Las grabaciones habían sido borradas tras al menos cuatro pedidos de reseteo del sistema, según explicó el técnico encargado.

A partir de estos indicios, la fiscal solicitó un operativo en el domicilio del acusado , ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Allí se hallaron más elementos de interés, como ampollas, frascos, goteros, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones que ahora serán analizados.

En paralelo, se realizó una presentación de documentación y un procedimiento en la fábrica textil ubicada en Moreno, donde también se secuestraron alimentos, sustancias químicas, computadoras y registros de cámaras de seguridad.

La investigación, a cargo de la fiscal Verónica Pitella, continúa para determinar las responsabilidades en el caso.

Fuente: TN