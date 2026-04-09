Declaró un testigo clave en el caso de la mujer asesinada en un country de Salta

En el avance del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras , la mujer de 37 años que fue asesinada en un country de Salta, su amante declaró ante la Justicia, dio detalles de su relación con la víctima y aseguró que ella “le tenía miedo” a su marido , José “Jota” Figueroa, el principal y único acusado.

“ Fue muy fuerte lo que sentimos ”, expresó Héctor Agustín Mendoza ante el tribunal y aclaró que ambos comenzaron un vínculo meses antes del crimen. “Los dos sabíamos de la situación de cada uno. Yo me estaba por separar, ella también quería hacerlo, los dos estábamos casados ”, señaló.

El testigo sostuvo que conoció a Mercedes en abril de 2023 y que al principio era una persona “alegre, feliz y que vivía riéndose”, pero manifestó que “le cambiaba la cara cuando hablaba de su marido”.

En ese sentido, Mendoza aseguró que la víctima tenía temor de su esposo y explicó que la decisión de separarse no fue algo repentino, sino algo que formó parte de algo que se fue desgastando. Además, remarcó un episodio que ocurrió a principios de julio de ese año en el que Kvedaras le contó que le había planteado la ruptura a Figueroa, aunque él no la aceptó . “Sintió mucha impotencia y bronca”, agregó.

Con respecto a los días previos al asesinato, el hombre los describió como un período de tensión acumulada. “Fueron semanas de peleas”, indicó, a la vez que dijo que todo empeoró cuando el acusado se enteró de la relación que ambos mantenían.

En su testimonio, hizo hincapié en el estado emocional de la víctima. “Me lloraba mucho. Tenía como dos facetas, una mujer de mucha luz, pero también muy asustada . (...) Sentía violencia psicológica, él la minimizaba, le decía dónde iba a vivir”, declaró. Uno de los puntos más delicados de su testimonio fue cuando mencionó un episodio de violencia física: “ Me dijo que José ya la había ahorcado en otra ocasión ”.

Sobre el día previo al crimen, precisó que el 3 de agosto la vio dos veces y que en ambas estaba angustiada. “Miraba hacia la ventana, tenía miedo”, detalló. Asimismo, dijo que esa noche Mercedes no quería volver a su casa, pero que él insistió en que lo hiciera. “ Yo la obligué a volver y eso me pesa hasta hoy en día ”, manifestó.

El hombre agregó que ese fin de semana planeaban hablar con la familia de Kvedaras sobre la separación, algo que finalmente no ocurrió. “Nunca más la vi porque él la asesinó”, cerró.

El juicio avanzará con más testimonios, mientras se aguardan los resultados técnicos de las pericias realizadas en la reconstrucción del hecho, que se llevó a cabo este miércoles en la casa donde la víctima vivía con el acusado, en el barrio privado El Tipal.

Fuente: TN