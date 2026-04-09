Una chica de 14 años que era buscada en Merlo fue encontrada muerta en Las Heras

La desesperada búsqueda de una chica de 14 años, identificada como Maitena R., tuvo un trágico desenlace: la adolescente fue encontrada muerta este jueves por la tarde en las Heras, según confirmaron fuentes de la investigación a LA NACION.

Maitena fue vista por última vez el miércoles por la mañana. Noelia, una amiga de la familia, había indicado a LN+ que la joven se desplazó hasta el colegio a las 7.10 junto a su hermana pero, al llegar a la entrada, brindó una excusa y se retiró de las inmediaciones.

Su familia no se enteró de su desaparición hasta el mediodía , cuando la madre de Maitena fue a buscarla al colegio y fue notificada de que nunca ingresó.

Una primera cámara de seguridad mostraba a Maitena en las calles Bicentenario y Perú , caminando sola. La segunda grabación la ubicó a las 9 en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento . La joven se subió al tren a las 9.15 y descendió en Las Heras cerca de las 10.

“ Por favor, gente de Las Heras, busquen . Ella dejó en sus cartas escritas que quería estar en un lugar tranquilo. Busquen en los campos y lugares despejados”, había rogado Noelia.

Luego de que se realizara la denuncia policial, efectivos se acercaron a su casa y encontraron nueve cartas escritas por ella donde se despedía de sus amigos y familia. También dejó un video en estado de depresión .

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, señaló Noelia.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que la joven tenía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo color verde oliva, una mochila beige y zapatillas blancas y negras . Se retiró con una SUBE, que se encontraba registrada, y dinero en efectivo.

En diálogo con la prensa, Noelia había brindado una descripción detallada de la adolescente para cualquiera que la viera en la vía pública. “Llaman mucho la atención sus ojos celestes, muy claros. Es de tez blanca, menudita, parece una nena de 10 años. Tiene el pelo rubio oscuro, atado con una colita. Tiene una mochila cuadrada y color beige, una campera negra, y un jean ancho, con zapatillas blancas y negras”, dijo su amiga horas antes de que la joven fuera encontrada muerta.

Fuente: La Nación