Molinetes liberados, movilizaciones y paros: qué sectores se manifiestan este lunes

La última semana de abril comienza con diversas medidas de fuerza por parte de los trabajadores del subte, docentes universitarios y organizaciones sociales , que se manifestarán en rechazo de las medidas del Gobierno nacional y se suman al cese de actividades de los bancarios por el cierre de 12 dependencias del Banco Central.

La Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, anunció un paro por 24 horas este lunes 27 , en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y para denunciar la falta de diálogo con autoridades nacionales.

Si bien las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, esta medida afectará a los 21 centros donde se lleva adelante la logística del efectivo y, por ese motivo, se prevén complicaciones en la disponibilidad de dinero.

En ese sentido, desde el sindicato denunciaron "intimidaciones y amenazas" hacia los trabajadores del Banco Central y advirtieron que "de no tener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación, se profundizará el plan de acción".

B.C.R.A. : ¡TODO TIENE UN LIMITE! Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo... pic.twitter.com/4w7U2f4H6l

En tanto que los metrodelegados comenzaron la jornada con una apertura de molinetes desde las 7 de la mañana en la estación Federico Lacroze del subte B, con el objetivo de exigir la inmediata reincorporación de Araceli Pintos, una empleada de la concesionaria Emova que fue despedida tras haber denunciado una situación de acoso sexual en su puesto de trabajo.

Así lo indicaron desde la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro ( Metrodelegados ), junto con el Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas. Por el momento, la medida solo tendrá efecto durante la jornada del lunes.

En tanto, la empresa Emova que administra el subte indicó en un comunicado que "este tipo de acciones que viene realizando el gremio responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”.

Por su parte, personal universitario docente y no-docente continuaba con el plan de lucha que mantiene desde el inicio de clases, que incluye paros durante toda la semana. El reclamo está centrado en la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario y director del Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió este lunes que "estamos atravesando una situación extremadamente delicada. Desde 2023, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% . Eso quiere decir que en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades".

"Hoy lo mas dramático es la situación salarial del personal docente y no docente: 60% del personal docente percibe un salario por debajo de lo 600 mil pesos por mes. Nadie pide un trato privilegiado, sino un salario digno", expresó el rector universitario en diálogo con Radio con Vos y convocó para el 12 de mayo a manifestarse en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo.

Asimismo, este lunes continuarán las protestas de diversas organizaciones sociales y políticas, con cortes en puntos estratégicos de conexión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en rechazo a la baja del programa “Volver al Trabajo” y para exigirle al Gobierno la reimplementación del plan.

Todas estas manifestaciones y cese de actividades se dan en el inicio de una semana que finalizará el jueves con una manifestación de la CGT a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador, desde las 15 horas.

Fuente: Clarín