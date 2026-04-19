Milei se sumó al ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel e improvisó un número musical

Tras su arribo a Israel este domingo por la madrugada (hora local), el presidente Javier Milei se sumó al ensayo de la ceremonia de encendido de las antorchas, uno de los actos más emblemáticos del calendario israelí . La actividad, que se realiza cada año, marca la transición entre el Día del Recuerdo, jornada de duelo en homenaje a los soldados caídos y víctimas del terrorismo, y el Día de la Independencia.

Durante el repaso del evento, e l jefe de Estado improvisó un número musical: interpretó “Libre” , de Nino Bravo, junto a Mali Levi y Rotem Cohen , dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento israelí. Su actuación arriba del escenario fue captada por diversos camarógrafos y estuvo acompañada por una coreografía: dos hileras de jóvenes ondeaban banderas argentinas.

El viaje oficial de Milei comenzó el sábado, cuando partió desde la Argentina rumbo a Israel. Ya el domingo, tras aterrizar, inició su agenda con una visita al Muro de los Lamentos , uno de los sitios más sagrados del judaísmo , en línea con el perfil religioso que atraviesa gran parte de su estadía.

Más tarde, el Presidente mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el que se preveía avanzar en acuerdos bilaterales, además de eventuales anuncios vinculados a la aerolínea El Al. Hubo inmensa sintonía, flores, aplausos, abrazos y bromas, pero también un mensaje político de Milei contra un enemigo común que —según planteó— comparten con Netanyahu y Donald Trump, había detallado LA NACION .

“Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo; eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio”, dijo Milei.

El Presidente habló así al subrayar la importancia de los “Acuerdos de Isaac” , una iniciativa que se inspiró en los “Acuerdos de Abraham impulsados” en los países del Golfo en 2020 por Donald Trump, que “busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

Recordó que desde que asumió, la Argentina avanzó en ese sentido, al declarar como organizaciones terroristas a Hamas, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. “Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor”, sumó. “La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia” , clamó, como hizo también en sus dos anteriores visitas.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, se reunió con su par israelí, Gideon Sa’ar, como parte de la agenda diplomática de la comitiva.

Las actividades continuarán el lunes con una agenda de alto perfil institucional. Milei recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan y luego mantendrá una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Más tarde, visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por una academia de estudios talmúdicos.

El martes, en tanto, el mandatario participará de encuentros con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y formará parte de la ceremonia oficial del Día de la Independencia de Israel , esta vez en su instancia principal. Ese mismo día, por la noche, está prevista su partida de regreso hacia la Argentina, con arribo a Buenos Aires el miércoles por la mañana.

Fuente: La Nación