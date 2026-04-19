Milei en Israel: flores, críticas a la izquierda y los bifes que buscará el embajador de EE.UU.

JERUSALEN.- Hubo inmensa sintonía, flores, aplausos, abrazos y bromas durante el encuentro en el que este domingo el presidente Javier Milei y el premier israelí, Benjamin Netanyahu , avanzaron en su alianza estratégica por la libertad y los valores de occidente y contra el antisemitismo y el terrorismo. Esta fue definida por la presentadora del evento —que duró menos de una hora, blindado, aunque transmitido en streaming —, como “un hito” en la historia de las relaciones entre ambos países. También participó un tercer socio, Estados Unidos , representado por su embajador en Israel, Mike Huckabee .

Hubo elogios mutuos, pero también un mensaje político de Milei, invitado a las celebraciones por el 78° aniversario de la independencia israelí, contra un enemigo común que —según planteó— comparten con Netanyahu y Donald Trump.

“Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo; eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador”, dijo Milei. El Presidente habló así al subrayar la importancia de los “Acuerdos de Isaac” , una iniciativa que se inspiró en los “Acuerdos de Abraham impuslados” en los países del Golfo en 2020 por Donald Trump, que “busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

Milei recordó que desde que asumió, la Argentina avanzó en ese sentido, al declarar como organizaciones terroristas a Hamas, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. “Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor”, sumó. “La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia” , clamó, como hizo también en sus dos anteriores visitas.

El inicio del encuentro estuvo marcado por un tono distendido: Milei y Netanyahu bromearon sobre el color celeste de sus corbatas . El premier israelí incluso ironizó al recordar que, tras la última visita del mandatario argentino, Israel lanzó un ataque contra Irán. “Siempre pasa algo muy fuerte cuando usted viene; la otra vez no dije nada (sobre la inminente embestida)”, dijo entre risas. “Quién sabe qué pasará mañana o pasado”, añadió, dejando en claro su evidente voluntad de seguir adelante con la guerra contra Irán que comenzó el 28 de febrero pasado, más allá de los intentos de su aliado de Washington de hallar una salida.

En ese contexto, en medio de los tironeos entre Trump y Netanyahu, dos aliados que se quieren pero que también disienten a la hora de los bombardeos, no pasó desapercibida la presencia en el acto de firma de diversos acuerdos del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

El funcionario diplomático tomó la palabra al final y, probablemente contagiado por un clima de lo más jovial y distendido —más allá de los tambores de guerra que resuenan aquí por la fragilidad de la tregua con Irán y con Hezbollah en el Líbano—, se sumó a la catarata de elogios del recíprocos que marcó el evento, en el cual, por otro lado, los tres aliados coincidieron con que la paz en esta región “debe imponerse con la fuerza”.

Huckabee definió, en efecto, a Milei y a Netanyahu como dos “de los mejores amigos de Donald Trump”, “dos maravillosos amigos y aliados”, a quienes les agradeció un liderazgo claro y contundente en sus respectivos países. “Estoy con dos líderes que tienen coraje, convicción, voluntad” , remarcó.

El embajador Huckabee concluyó su intervención aludiendo al grato anuncio del primer vuelo Buenos Aires-Tel Aviv de la aerolínea El Al. “Espero ser el primero en comprar un pasaje de ese vuelo para ir con una heladerita a Buenos Aires para buscar bifes argentinos, que son los mejores bifes, no hay nada mejor, llenar las valijas y volver”, aseguró, provocando risas y satisfacción en la comitiva.

También compenetrado en este momento clave, decisivo para Medio Oriente y el mundo, Huckanbee concluyó recordando que “también una espada puede hacer posible la paz” y se despidió de sus aliados, Netanyahu y Milei, alabándolos con un “benditos sean los hacedores de paz”.

הלהיב את הקהל: נשיא ארגנטינה הפתיע - והצטרף לשירה בחזרה לטקס המשואות @Nov_reuveny pic.twitter.com/FuaL3slZTT

En una jornada con noticias alarmantes en cuanto a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Milei cerró su primera jornada con una sorpresa que hizo ruido. Cuando, como estaba previsto, participó de un ensayo general del acto de encendido de antorchas por el 78 aniversario de la Independencia, que tendrá lugar el martes a la noche en el emblemático Monte Herzl, el Presidente sorprendió al ponerse a cantar “Libre” junto a Mali Levi y Rotem Cohen , dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento israelí.

Fuente: La Nación