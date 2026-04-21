Milei cerró la gira por Israel con la ceremonia de las antorchas y un show propio

JERUSALÉN.- Antes de partir de regreso a la Argentina poco antes de la medianoche local, el presidente Javier Milei se convirtió este martes en el primer extranjero en prender una de las 12 antorchas de la emblemática ceremonia por el 78 aniversario de la Independencia de Israel , distinción que quiso darle el gobierno local para agradecerle su incondicional respaldo en momentos de creciente aislamiento.

En este evento, que se dio por tercera vez en medio de una guerra, marcado por fuertes polémicas, Milei reiteró su voluntad de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Y antes de encender la última de las doce antorchas, hizo un show de los suyos, que cautivó al público presente en la ceremonia que tuvo lugar en un escenario del Monte Herzl.

💥Argentina's Javier Milei dancing with Avraham Zarbiv, a class-D rabbi & D9 driver known for videos from a ruined & shattered Gaza, declaring "You'll have nothing left. We will flatten you & destroy you" at the most crude & political Independence Day event Israel has ever seen. pic.twitter.com/NmKTWV7zeG

Como había hecho durante el ensayo general -cuando algunas imágenes se volvieron virales-, volvió a encender al público entonando “Libre”, de Nino Bravo, acompañado por dos artistas israelíes. Entonces fue ovacionado al grito de “Olé olé olé olé!” por el auditorio. Lo aplaudían el premier israelí, Benjamin Netanyahu , autoridades, algunos ministros de su gobierno de extrema derecha y familiares de las otras once figuras seleccionadas para esta tradicional ceremonia. Un show que, según dijeron a LA NACION periodistas locales, fue usado políticamente por Netanyahu como nunca antes había ocurrido, en momentos de gran dificultad.

En una noche fría y en el evento culminante de su visita de tres días, evidentemente emocionado, Milei agradeció haber sido invitado a prender la última de las 12 antorchas, que representan las 12 tribus de Israel. “La luz que irradian estas antorchas me recuerdan a los macabeos que trajeron el milagro de la luz, porque la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”, resaltó. Y evocó una enseñanza del general José de San Martín, el libertador de la Argentina, “que dijo seamos libres que lo demás no importa nada”.

Acto seguido, como había hecho el domingo al llegar, así como en las dos anteriores visitas -en febrero de 2024 y junio de 2025-, ratificó su voluntad de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv, “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Se trata de un deseo difícil de realizar porque es necesaria una ley del Parlamento, sin contar que va a en contra de una resolución de las Naciones Unidas. “Gracias a todos, que dios bendiga a Israel, que dios bendiga a la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad carajo!“.

Más allá del clima festivo, el evento estuvo desde hace semanas rodeado de polémicas. Se trató de la celebración oficial, del Gobierno. En el mismo momento, en efecto, hubo otra en Tel Aviv alternativa, democrática y liberal, “para mostrar el retorno a los valores establecidos por los fundadores de Israel en la Declaración de Independencia”.

Fiel reflejo de la controversia, más de 5500 israelíes firmaron una petición instando a los principales canales televisivos de noticias del país a no transmitir la ceremonia. Según informó el diario Haaretz , la petición fue realizada por Zazim, una campaña cívica judío-árabe contra la ocupación y por un acuerdo de paz con los palestinos, y fue iniciada por Yotam Kipnis del Kibbutz Be’eri, cuyos padres y familiares fueron asesinados el 7 de octubre de 2023.

“Este año, el Día de la Independencia se celebrará con un difícil sentimiento de incertidumbre” , podía leerse en la petición, que señalaba que algunos municipios habían cancelado sus festividades por motivos de seguridad -la tregua con Irán está por expirar. “En medio del caos en el que está inmerso este país, el gobierno del 7 de octubre está tratando de reescribir la historia, presentar su ‘imagen de victoria’ y borrar su propia culpa”. La petición cuestionó sobre todo la selección de Gal Hirsch —coordinador para los rehenes del primer ministro Benjamin Netanyahu— que también encendió una antorcha ceremonial. Hirsh fue duramente criticado por los familiares de los rehenes de Gaza , así como por los propios supervivientes del cautiverio, por denunciar las protestas por su liberación y no casulmente se oyeron algunos silbidos cuando apareció sobre el escenario.

Además, tal como se informó, causó escándalo que encendiera una antorcha Avraham Zarbiv , un juez rabínico israelí de ultraderecha, racista, que celebró haber arrasado edificios en Gaza. Zarbiv bailó en un momento efusivamente junto a Milei al final de la ceremonia. Entre las demás figuras que prendieron antorchas hubo una médica, un chef, soldados heridos en combate y un empresario de la más que floreciente industria high-tech local.

En una jornada en la que se recordaron los caídos en defensa de Israel y en actos de terrorismo en las diversas ceremonias que tuvieron lugar en varios cementerios, dos manifestantes agitaron carteles que decían “Gobierno de la Muerte” durante el discurso del Ministro de Aliá e Integración, Ofir Sofer. En una ceremonia en el cementerio del Monte Herzl, fue interrumpido incluso un discurso de Netanyahu, que aseguró que el régimen de los ayatollahs iraníes “preparaban un nuevo Holocausto”, al grito de “¡Hubo rehenes que murieron en túneles!" (de Gaza).

“Milei vino a Israel esencialmente invitado a prender una antorcha en uno de los eventos por la Independencia, se puso a cantar y eso le gusta al público porque lo extravagante tiene siempre alto impacto, pero la situación en Israel es muy complicada porque está perdiendo legitimidad internacional: cada vez hay más oposición a Israel en todo el mundo”, comentó a LA NACION el politólgo argentino israelí Mario Szanjder, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Y para Netanyahu su visita ha sido un respiro mediático-retórico, porque así puede demostrar que a contramano de las estadísticas que ven cómo descienden los apoyos a Israel en Estados Unidos y en Europa, puede decir que hay una excepción: Milei”, apuntó. “Es el juego de la retórica y la visita de un amigo como Milei, el único, le sirve a Netanyahu” , sumó.

Coincidió Anna Barsky , que en el diario Ma’ariv , en un artículo titulado “Javier de otro planeta”, al subrayar la firma de los llamados ‘Acuerdos de Isaac’, escribió que el oficialismo ve esta visita “como una fuente de logros diplomáticos prácticos y un mensaje a la comunidad internacional de que Israel todavía tiene aliados que están dispuestos a estar públicamente a su lado”.

Fuente: La Nación