La Iglesia rinde homenaje al papa Francisco a un año de su muerte: participan Adorni, Villarruel y Kicillof

El Episcopado argentino rendía desde las 17 de este martes un homenaje al papa Francisco con una misa en la basílica de Luján, en una ceremonia que contaba con la asistencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernaror bonaerense, Axel Kicillof , entre otros dirigentes de distintos espacios.

En medio de la semana de actividades por el primer aniversario de la muerte de Francisco , la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) logró reunir en el mismo recinto a dirigentes de diferentes extracciones.

Kicillof ingresó 20 minutos antes de las 17 a la basílica de Luján y evitó hacer declaraciones. “Estoy llegando un poco tarde” , dijo ante la consulta de LN + .

El mandatario provincial llegó acompañado de una comitiva de intendentes entre los que se vio a Federico Otrermin , de Lomas de Zamora, y Gustavo Menéndez , de Merlo, entre otros.

Por su parte, Adorni encabezaba la comitiva oficial junto a los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano.

Como máximo representante del gabinete, Adorni se ubicó en primera fila junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; Santilli y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala .

Desde el partido libertario de la provincia de Buenos Aires asistió también el armador Sebastián Pareja . También hizo lo propio el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro .

Villarruel, cercana a la Iglesia, también confirmó su participación en la misa después de haber recibido la invitación de los obispos.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, expresó el Episcopado argentino en la convocatoria.

La misa será presidida por el titular de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo , y será el acto central de los homenajes a Jorge Bergoglio , fallecido el 21 de abril de 2025 en el Vaticano.

Colombo estará acompañado por un centenar de obispos que desde el lunes último iniciaron en una casa de retiros en Pilar una semana de deliberaciones en la primera asamblea plenaria del año del cuerpo episcopal.

Por su parte, el presidente Javier Milei rindió homenaje este martes al papa Francisco en el Santo Sepulcro de Jerusalén, al cumplirse un año de su muerte .

Fue la tercera visita de Milei a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde “encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino”, según se informó de manera oficial.

También “realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, indicó el Gobierno en un comunicado de prensa.

Fuente: La Nación