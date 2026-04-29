Mezclar romero y azúcar: por qué lo recomiendan y 4 formas de usarlo en casa

En el mundo de los trucos caseros existen distintas opciones que son tendencia por su practicidad y eficacia. Entre ellas, se encuentra la mezcla de romero y azúcar , que tiene distintos usos para el hogar y se puede aprovechar de muchas formas.

Esta combinación combina el aroma intenso del romero con la capacidad del azúcar para absorber olores y ayudar en limpiezas suaves. El resultado es un aliado multiuso que se adapta a distintas tareas cotidianas.

Colocá la mezcla en un recipiente abierto dentro de la heladera. El azúcar absorbe la humedad y los olores , mientras que el romero deja un aroma fresco .

Podés distribuirla en frascos o bolsitas y ubicarlas en baños, placares o el living. Es una alternativa natural a los aromatizantes industriales .

Espolvoreá un poco en el fondo del tacho. Es ideal para combatir olores fuertes , sobre todo en días de calor.

Usala para frotar suavemente tablas de cocina o mesadas. Ayuda a eliminar olores sin dañar las superficies . Luego, retirala con un paño húmedo.

La mezcla de romero y azúcar demuestra que no hace falta recurrir a productos complejos para resolver tareas del hogar. Con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, se puede lograr un ambiente más limpio, fresco y agradable .

Fuente: TN