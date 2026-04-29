Guardá las tazas viejas de cerámica: cómo podés reutilizarlas en el jardín

Las tazas viejas de cerámica muchas veces quedan guardadas en cajas o alacenas por el poco uso que se les da. Sin embargo, poca gente sabe que pueden tener una segunda vida antes de terminar olvidadas.

En vez de tirarlas o dejarlas juntando polvo, podés darles un toque original y convertirlas en macetas .

La cerámica es un material resistente , duradero e ideal para múltiples usos en exteriores . Aunque la taza ya no sirva para tomar infusiones, su estructura sigue siendo perfecta para contener tierra , semillas o pequeñas plantas .

Además, este truco poco conocido en el mundo de la jardinería tiene varias ventajas:

Las suculentas son una de las plantas más elegidas para decorar porque ocupan poco espacio , necesitan pocos cuidados y se adaptan muy bien a recipientes pequeños . Por eso, las tazas de cerámica resultan ideales para usarlas como macetas.

Su tamaño compacto , su resistencia y su valor decorativo las convierten en una opción práctica y estética para quienes buscan sumar plantas sin gastar de más.

No todas las variedades crecen igual, pero muchas se adaptan perfecto a este tipo de recipiente. Algunas de las más recomendadas son:

Se trata de especies resistentes, decorativas y fáciles de mantener en espacios reducidos.

Fuente: TN