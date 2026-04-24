Mendoza: murió Mateo, el nene de un año que estaba internado con lesiones cerebrales

Mateo, el nene de un año y nueve meses que estaba internado con lesiones cerebrales en un hospital de Mendoza , murió este viernes según confirmaron las autoridades del hospital donde se encontraba alojado.

El pequeño había ingresado a la guardia del hospital pediátrico Humberto Notti el 10 de abril con un paro cardiorrespiratorio y, poco después, los médicos detectaron hematomas en distintas partes de su cuerpo .

Ante este descubrimiento, una investigación buscó despejar las dudas y se centró en determinar si los golpes habían sido consecuencia de convulsiones que, según se indicó, el niño habría sufrido previamente, o establecer si se estaba ante un posible caso de maltrato infantil.

Según el gabinete médico que lo examinó, el menor de edad presentaba lesiones cerebrales compatibles con el "síndrome del zamarreo" o "del bebé sacudido" y apuntó hacia la participación de terceros en la consumación de las lesiones.

En estudios posteriores se constató que Mateo tenía una fractura previa en uno de sus pies que databa de varios meses atrás, lo que ratificó la inclinación de los médicos hacia la hipótesis de maltrato infantil.

Con el avance de las pericias, los informes apuntaron a que las lesiones eran compatibles con agresiones, lo que derivó en la detención del padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane . La madre del niño, en cambio, no fue imputada y hasta el momento no pesa ninguna acusación en su contra.

Según informa el diario Uno , al declarar ante la fiscal Florencia Díaz Peralta la madre del niño sostuvo que una semana y media antes de la última internación un pediatra le había diagnosticado un "coágulo en la cabeza" y le recomendó esperar a una consulta con un neurólogo, prevista para el 13 de abril.

De corroborarse esta versión, los investigadores no descartan evaluar una posible desatención médica.

En declaraciones que hizo ante medios periodísticos mientras su hijo permanecía internado, la mamá de Mateo negó que el niño haya sido víctima de violencia y en cambio apuntó contra la atención médica recibida en las semanas previas.

“No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto”, dijo en ese momento.

Fuente: Clarín