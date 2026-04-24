“Él paga la comida”: detienen a un hombre que abusaba de su hija adolescente con el consentimiento de la madre

“Él paga la comida”. Esa fue la respuesta de una mujer luego de que su hija de 16 años le contó que era abusada sexualmente por su propio padre. El hecho ocurrió en la ciudad misionera de Oberá y salió a la luz cuando una hermanastra de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Este viernes la Policía cumplió con la orden de detención que dictó el juez de Instrucción Horacio Alarcón, a cargo de la investigación. El hombre fue apresado por una patrulla del Comando Radioeléctrico cuando se dirigía a su trabajo.

Los ataques sexuales comenzaron hace cuatro años cuando la víctima tenía doce . Según su relato, al principio fueron insinuaciones y manoseos por parte del hombre, situación que comunicó inmediatamente a su madre.

En esa ocasión la mujer no realizó la denuncia y optó por abandonar la casa junto a su hija. Dos meses después, la mujer decidió sorpresivamente retomar la convivencia con el abusador.

Si bien la víctima aún no declaró en cámara Gesell, a su hermana le contó que la primera violación ocurrió cuando quedó sola con su padre en la casa mientras su madre concurría al banco para cobrar un beneficio social.

Apenas tuvo la oportunidad, la adolescente le contó a su mamá lo sucedido y la respuesta fue sorprendente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”, fue la justificación de la mujer.

La situación cambió el pasado fin de semana cuando la adolescente de 16 años fue a visitar a una media hermana, de 30 años, a quien le relató el calvario al que era sometida desde hace cuatro años.

La menor rompió el silencio cuando recibió un llamado telefónico de su padre, quien le exigía volver inmediatamente a su casa.

Tras enterarse de los ataques sexuales, la mayor de las hermanas confrontó a su madre y grabó con su celular una respuesta que podría ser clave . La mujer confesó que el abusador era el que pagaba la comida y que ella no tenía plata ni lugar donde vivir si abandonaba la casa.

Tras la denuncia, la adolescente decidió quedarse en la casa de su media hermana por temor a sufrir nuevos ataques por parte de su padre.

Fuentes judiciales señalaron que apenas tomaron conocimiento del hecho y ante la gravedad de la denuncia, el juez ordenó la detención tanto del acusado como de la madre de la adolescente, que habría consentido los reiterados abusos.

Este viernes la Policía apresó al abusador y la Comisaría de la Mujer debía cumplir la misma orden con la madre de la víctima.

Fuente: Clarín