Máximo Kirchner rechazó el armado de un frente electoral anti-Milei: “No me convence”

El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a marcar diferencias dentro del peronismo, cuestionó la posibilidad de conformar un frente político cuyo único eje sea enfrentar al presidente Javier Milei y remarcó que Cristina Kirchner es la primera candidata del peronismo, a pesar de que está inhabilitada para ejercer cargos públicos por la condena por corrupción en la causa Vialidad.

“Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence ”, afirmó en una entrevista al diario La Capital. Y agregó que el desafío es construir una alternativa con propuestas claras y una mirada positiva hacia el futuro.

Al ser consultado por eventuales candidaturas, rumbo a las presidenciales de 2027, respondió que Cristina Kirchner debería encabezar una lista pese a su "proscripción".

"Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna . Hace seis meses que simplemente tuitea y, aún así, sigue teniendo el reconocimiento del pueblo argentino. Si no logramos romper la proscripción, deberemos buscar quién exprese esos intereses de la mejor manera y despierte confianza", manifestó.

De esta manera, el legislador dejó un duro mensaje para el armado que impulsan los sectores referenciados en Axel Kicillof. Además, insistió en la necesidad de buscar un candidato que no sea sólo para hacer un frente contra el Gobierno libertario.

"Queremos construir una opción que permita que el país se libere del lugar donde lo están llevando. Hace diez años que la Argentina entró en un tobogán y nunca encuentra el arenero . Es una caída que perjudica a la mayoría de la gente que nunca más encontró un contexto que le permitiera soñar", sentenció.

Durante una recorrida por Santa Fe, el dirigente de La Cámpora planteó que la oposición no debe limitarse a reaccionar frente al oficialismo, sino que tiene que elaborar un proyecto político propio.

En ese sentido, insistió en que pensar únicamente en términos de rechazo al Gobierno de La Libertad Avanza resulta insuficiente para interpelar a la sociedad.

"Es un reduccionismo enorme que, con la capacidad que tenemos de generar ideas, de administrar el Estado, nos direccionemos solamente a que hay que ganarle a Milei. No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia", detalló.

Kirchner también vinculó su postura con la necesidad de revisar las causas que permitieron la llegada del actual Gobierno al poder. Según su análisis, no alcanza con confrontar con Milei, sino que es necesario discutir las condiciones económicas y sociales que lo hicieron posible y ofrecer respuestas concretas.

Las declaraciones se dan en un contexto de reconfiguración del peronismo, que busca redefinir liderazgos y estrategias de cara al escenario político que viene. En ese marco, el dirigente dejó entrever que el espacio deberá apostar a una construcción más amplia, pero basada en coincidencias programáticas y no solo en la oposición coyuntural.

Días atrás, Máximo dejó la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en manos del gobernador Axel Kicillof, quien mantiene una fuerte disputa y busca ser el candidato del peronismo para 2027.

Fuente: Clarín