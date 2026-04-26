Los mensajes que compartió Milei tras el intento de asesinato de Trump: insultos y críticas a la izquierda

Luego de que se conociera la noticia del intento de ataque a Donald Trump este sábado por la noche durante una cena con corresponsales de la Casa Blanca, el gobierno argentino compartió un comunicado oficial en el que repudió la agresión y celebró la inmediata detención del sospechoso del tiroteo. Horas más tarde, el presidente Javier Milei comenzó a compartir una serie de posteos en apoyo a su par estadounidense con fuertes críticas a la izquierda .

“ No te matan por ser fascista. Te llaman fascista para matarte ”, decía una de las publicaciones que el primer mandatario reposteó en inglés, en alusión a uno de los comentarios más habituales que recibe el presidente Trump.

“¿Cuántas veces tuvo Barack Hussein (en referencia al segundo nombre del expresidente Obama) un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Joe Biden un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Kamala Harris un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Hillary Clinton un intento de asesinato? La respuesta es 0, los demócratas son el partido de la violencia en Estados Unidos “, cuestionó otra cuenta de X a la que compartió Milei.

“De izquierda y financió la campaña de Harris. La izquierda nunca podrá debatir, no tienen argumentos, la historia, las cifras, la moral, todos la condenan, por eso son violentos y prefieren atentar contra las personas que piensan distinto”, fue otro de los posteos, junto con una fotografía de Cole Thomas Allen , el sospechoso del tiroteo que fue detenido en el lugar.

El detenido tiene 31 años y vive en Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo Trump y añadió: “Creen que era un lobo solitario ”. “No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, afirmó.

Finalmente, Milei compartió una publicación de Javier Lanari , secretario de Comunicación: “ A Trump lo intentaron matar cuatro veces . No una, ni dos. Cuatro. Si fuera de izquierda habría escándalo internacional, comunicados de organizaciones, paros, protestas y feriados. La violencia política nunca es una opción...“.

Poco después de que se conociera la noticia del intento de magnicidio del presidente Trump, la cuenta de la Oficina del Presidente publicó un comunicado firmado por el presidente Milei en el que repudió los hechos y responsabilizó directamente a la izquierda .

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca. Celebramos que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien", rezó el texto compartido en la cuenta oficial de X .

“El presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violencia de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”, cerró la publicación que también fue compartida por varios funcionarios del Gobierno.

Fuente: La Nación