Máximo Kirchner llamó a “no pensar simplemente en espacios anti-Milei”

“No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente anti- Milei . Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y construir no en contra de alguien sino a favor de los intereses de la mayoría”. Con esas palabras, el diputado y referente de La Cámpora Máximo Kirchner dio inicio este viernes a una serie de actividades en la provincia de Santa Fe.

Máximo Kirchner estuvo en la localidad de María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea , y la diputada nacional Florencia Carignano .

El jefe de La Cámpora visitó la Fábrica de Oportunidades, donde se produce cemento y se modifican contenedores marítimos para la venta, según se informó en un comunicado.

“Estamos acá para escuchar lo que cada uno, desde su experiencia, tiene para aportar, y para poder desde las verdades relativas de cada uno, buscar esa síntesis que saca a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces empieza a ver que es negativa para la gran mayoría”, expresó Kirchner.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof asumirá este viernes formalmente la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, un cargo en el que reemplazará al propio Máximo Kirchner.

Desde el entorno del jefe camporista indicaron a LA NACION que, como congresal del partido, Máximo Kirchner “no está obligado a ir”, además de que tampoco “fue invitado” al acto en la sede ubicada en La Plata.

Sumado a eso, Máximo Kirchner dedicó la jornada de este viernes a su recorrida por Santa Fe, donde además estuvo en la Residencia de Adultos Mayores (RAM) y el Parque Solar Colaborativo de María Teresa.

Por la noche, en tanto, hablará desde las 20 en Puerto General San Martín.

En otro capítulo de la interna del kirchnerismo con el sector de Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , respondió este viernes al comentario irónico que la diputada peronista Mayra Mendoza había hecho sobre su salud en un grupo de chat y dijo que le pareció “penoso y patético” , además de afirmar que lo tomó “como de quien viene” .

“No quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento y toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, afirmó Bianco en declaraciones a Radio La Red .

Fuente: La Nación