Villarruel no descartó presentarse como candidata a presidente en 2027

EL CALAFATE.- La vicepresidenta Victoria Villarruel no descartó ser candidata en las elecciones presidenciales del año próximo e intentó dejar el tema sin definir al ser consultada en Caleta Olivia , al norte de la provincia de Santa Cruz.

“No lo sé, no lo sé; todavía es muy temprano para afirmar algo así”, respondió Villarruel.

De esa forma, sin cerrar la posibilidad de presentarse, la vicepresidenta dejó la definición para más adelante.

Esa eventual postulación puede convertirse en un problema para el Gobierno, ya que fragmentaría la oferta partidaria de su electorado.

Un alerta similar para los libertarios surgió tras la reunión entre Mauricio Macri y Paolo Rocca , de Techint, donde trascendió que el empresario le había pedido al expresidente que Pro se presente en 2027 para tener una alternativa “racional” en las elecciones.

Villarruel protagonizó hace poco otro gesto de ruptura con el Gobierno nacional al rechazar la invitación a participar de la misa en Luján por el aniversario de la muerte del papa Francisco, con el argumento de que no quería sentarse cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al ser consultada sobre los enfrentamientos internos que sacuden al oficialismo, Villarruel reconoció que “falta unión” . “Para eso hay que trabajar todos, todos; no solo algunos”, subrayó.

“Desde mi punto de vista, estoy haciendo lo que me corresponde como jefa del Senado, como casa de las provincias, recorrer el país”, puntualizó Villarruel ante las consultas por sus diferencias con Javier Milei . Y concluyó: “Las desaveniencias con el presidente se tendrán que resolver en la instancia que corresponda y en la privacidad que corresponda”.

Villarruel llegó este viernes a Caleta Olivia como parte de su plan de recorridas por todo el país; fue recibida por la senadora Natalia Gadano y se reunirá también con el senador José María Carambia . Ambos integraron el frente oficialista Por Santa Cruz , aunque Carambia anunció en las últimas horas que se alejaba del frente del gobernador Claudio Vidal.

Durante la jornada, la titular del Senado destacó el propósito de su presencia en la Patagonia. “Estoy muy contenta de estar en Santa Cruz. Quiero, con el senador Carambia y Gadano, poder conocer algunos de los departamentos que tiene la provincia”, sostuvo al inicio de sus actividades. Según expresó, su objetivo principal es descentralizar la gestión y garantizar que los representantes nacionales tengan un vínculo directo con las necesidades de cada región.

“La República Argentina no es solo la Capital Federal; son las demás provincias y necesitamos hacer presencia efectiva; así que, desde ese punto de vista y con esa intención es mi recorrida por todo el país, hoy le toca a Santa Cruz”, afirmó la funcionaria, quien se mostró entusiasta por su llegada a la provincia. También aseguró que se comunicó con el gobernador Claudio Vidal .

La agenda de la vicepresidenta en suelo santacruceño incluye una recorrida por distintos puntos geográficos, desde la zona costera hasta la región cordillerana. La funcionaria subrayó que su intención es interiorizarse sobre la situación local y fortalecer el vínculo con los legisladores.

“Recién estoy en los primeros kilómetros, podemos hablar mejor mañana. Vamos a ir a la cordillera, lo principal es estar aquí presente, que un vicepresidente esté con los senadores con los que trabaja diariamente y que sepan los santacruceños que la vicepresidenta y el Senado de la Nación están cerca”, declaró

En cuanto a la logística de su visita, Villarruel manifestó su deseo de extender su permanencia en la región si su agenda lo permitiera. “Vengo a interiorizarme, ojalá pudiera quedarme más días recorriendo, pero en esta primera visita es el mar y la cordillera”, explicó y confirmó que venía a acompañar a Gadano, quien está trabajando en una psostulación para la intendencia de Caleta Olivia.

La visita a Santa Cruz representa un paso más en el esquema de viajes que la vicepresidenta desarrolla por las provincias. El mensaje central de su discurso giró en torno a la necesidad de no centralizar la mirada política en Buenos Aires. A través de este despliegue, la funcionaria intenta consolidar su propia estructura y visibilidad dentro de un contexto en el que pareciera estar construyendo su propio espacio que se reafirma en su compromiso de continuar con su itinerario de visitas por el interior del país.

Fuente: La Nación