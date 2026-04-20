Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”

El expresidente Mauricio Macri participó este lunes del último adiós a Luis Brandoni en la Legislatura porteña. El aclamado actor murió a los 86 años luego de estar 11 días internado en el Sanatorio Güemes, tras sufrir un accidente doméstico. El líder de Pro destacó el compromiso político del actor, repasó distintos momentos del vínculo que construyeron a lo largo de los años y develó que casi integra la fórmula electoral en 2019 .

En diálogo con la prensa, Macri recordó la trayectoria artística de Brandoni y su involucramiento en la vida pública. “ Todos disfrutamos de sus distintas películas, en el teatro. Tenía un enorme compromiso con la Argentina. Gracias a la política tuve la posibilidad de conocerlo. En los momentos difíciles estuvo siempre defendiendo la república, las libertades, sin importarle las consecuencias. No es habitual . En la Argentina hay mucha gente que prefiere especular, más en el mundo artístico”, afirmó.

El exmandatario ubicó el inicio de su relación en un momento político específico: “En la marcha de [Alberto] Nisman empezamos a crear una relación. A partir de ahí hubo muchos momentos de tensión, donde se estaba discutiendo la república. Él siempre puso todo . Quería de la Argentina lo que queremos la mayoría: crecer, convivir sanamente y ser parte del mundo”.

También se refirió al último contacto personal que mantuvieron: “ La última conversación que tuve fue hace un año, donde hablamos de lo que pasaba”.

En ese marco, Macri hizo hincapié en el legado que, a su juicio, deja Brandoni en el plano político. “ Su legado político nos dice que hay que comprometerse. Él no tenía por qué meterse, era exitoso en lo suyo . Se ganó enemigos por opinar e ir al frente. Arrancó como fanático de Alfonsín. No nos llevábamos bien. Y de golpe surgió una relación de afecto mutuo. La vida te da oportunidades de hablar y dejar de lado prejuicios. Lo admiraba naturalmente”, señaló.

Finalmente, reveló que el actor estuvo cerca de integrar una fórmula presidencial en 2019: “Estuvo a punto de acompañarme en 2019 en la fórmula presidencial. Estábamos entre Macri-Brandoni y Macri-Pichetto”.

Horas antes, el expresidente había utilizado las redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento de Brandoni . “Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república , con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo”, escribió desde su cuenta oficial en la plataforma X.

Y cerró: “Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta del PRO, e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial ”.

Además de dedicarse a la actuación, Brandoni tuvo una larga militancia política en la UCR , fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores en la primera mitad de los 70 y tuvo que irse del país por amenazas de la Triple A .

Fue asesor cultural muy estrecho del presidente Raúl Alfonsín , también por la UCR ocupó una banca de diputado nacional en 1997 y diez años después fue candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, acompañando a Ricardo Alfonsín, de quien tomó distancia cuando el hijo del expresidente radical aceptó ser embajador en España del gobierno anterior.

Desde el radicalismo, Brandoni alentó primero a Cambiemos y después a Juntos por el Cambio , la alianza que sumó a macristas, radicales y “lilitos”, convencido de que había que dar una gran batalla republicana por ese lado. Durante la pandemia grabó videos breves convocando a marchas contra la cuarentena y participó de las mismas.

Fuente: La Nación