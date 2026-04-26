Masacre en Florencio Varela. Mientras se prepara la extradición de “Pequeño J” desde Perú, dictaron la falta de mérito de otro imputado por el triple crimen

La Justicia bonaerense dictó la falta de mérito del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, como partícipe del triple crimen de Florencio Varela. Con esto, seguirá ligado a la investigación, en la que quedó implicado en octubre pasado, cuando un testigo de identidad reservada lo señaló como el presunto autor intelectual de los homicidios de Lara Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri, ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.

Es la novedad más reciente de un expediente que pronto debería tomar un nuevo impulso, una vez que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sea remitido desde Lima hacia la Argentina para que responda por el delito de homicidio agravado al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas , con ensañamiento , alevosía y mediando violencia de género , en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

La Justicia de Perú ya dio por concluido el proceso de extradición de Valverde Victoriano requerido por la Justicia de nuestro país , por lo que solo resta que ambos gobiernos ajusten los detalles logísticos para hacer efectivo el traslado por vía aérea.

La Justicia de Garantías de La Matanza resolvió que las pruebas recolectadas hasta el momento no son suficientes para mantener al “Señor J” en prisión preventiva, aunque eso no representa que quede excluido de la investigación que encabeza el fiscal Adrián Arribas.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el juez Fernando Pinos Guevara sostuvo que el fiscal Arribas no logró situar a Cubas Zavaleta en la escena del triple crimen o en su preparación. No obstante, se admitió que eso podría cambiar si surgen indicios incriminatorios al cabo de los peritajes técnicos y cruces de llamadas telefónicas cuyos resultados aún están pendientes.

Por otra parte, al momento de su detención, en octubre pasadom, el “Señor J” ya estaba preso, pero en el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, detenido en el marco de un proceso de extradición solicitado por la Justicia de Perú, donde Cubas Zavaleta es procurado por tráfico de drogas. Según la investigación en aquel país, sería integrante de la organización narco criminal conocida como Los Pulpos , que opera principalmente en la ciudad de Trujillo.

La querella, que representa a las familias de Brenda y Morena, de 20 años, y Lara, de 15, se mostró disconforme con la decisión del Juzgado de Garantías de La Matanza y adelantó que apelará la resolución, ya que consideran que existen indicios serios que vinculan al “Señor J” con la logística del ataque.

“A Cubas Zavaleta se le imputa el haber captado mediante amenaza de muerte a una joven con el fin de que acepte transportar alrededor de cinco kilos de cocaína a España” , dijeron oportunamente fuentes consultadas por LA NACION a propósito del rol que habría tenido el “Señor J” en la trama criminal.

Fuente: La Nación