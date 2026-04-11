Más de 80 outlets ofrecen descuentos de hasta el 50% hoy en un barrio de CABA: qué marcas participan

Este sábado 11 de abril, se llevará a cabo en el barrio de Villa Crespo el Circuito Outlets , un evento especial de compras que reunirá a más de 80 locales con descuentos que pueden llegar hasta el 50% .

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollará entre las 15 y las 20 horas , y busca potenciar el comercio local en una de las zonas con mayor concentración de outlets de la Ciudad.

Durante cinco horas, el barrio se transformará en un polo comercial abierto , donde vecinos y visitantes podrán recorrer distintos locales dentro de un radio acotado.

El área del evento estará delimitada por las avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Juan B. Justo y Corrientes. En ese perímetro, los comercios ofrecerán promociones en indumentaria, calzado, accesorios y artículos de distintas marcas .

Entre los locales adheridos se destacan:

Además, habrá un mapa digital para ubicar todos los locales participantes y organizar mejor el recorrido.

El evento no se limitará a las compras. También incluirá:

La idea es generar una experiencia completa, que combine consumo, entretenimiento y vida urbana .

Fuente: TN