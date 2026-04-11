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Adiós a las canas: el truco casero para eliminarlas y recuperar el color de tu pelo

Redacción CNM abril 11, 2026

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Las canas forman parte del paso del tiempo, pero muchas personas buscan formas de disimularlas sin recurrir a tintes tradicionales . En ese contexto, un método antiguo volvió a ganar protagonismo por su bajo impacto en el cabello y sus resultados progresivos.

Se trata de la henna , un pigmento de origen vegetal que no solo aporta color, sino que también mejora el aspecto general del pelo .

La henna se utiliza desde hace siglos como colorante natural. A diferencia de los tintes químicos, no penetra en profundidad , sino que recubre la fibra capilar, generando un efecto de color gradual .

En los últimos años, su uso se popularizó nuevamente en redes sociales, donde muchas personas muestran resultados visibles y rutinas simples para aplicarla en casa .

Uno de los principales atractivos de este método es que combina coloración con cuidado capilar . Entre sus ventajas:

El resultado depende del tono base: en cabellos claros, el color suele ser más visible, mientras que en tonos oscuros el efecto es más sutil y natural .

El procedimiento es sencillo, aunque requiere tiempo:

Después de la aplicación, se recomienda no lavar el pelo durante 48 horas para fijar mejor el color.

Aunque es una opción natural, hay algunos aspectos importantes:

Fuente: TN


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