Marcela Pagano amplió la denuncia contra Adorni y apuntó a dos sociedades en el exterior de su amigo Grandio

La diputada Marcela Pagano se presentó este miércoles en el juzgado de Ariel Lijo para ampliar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la causa que nació luego de que se hiciera público el viaje del funcionario a Punta del Este, en avión privado, durante los feriados de carnaval.

Pagano −que se ausentó a la exposición del jefe de Gabinete en el Congreso− declaró como testigo y aportó nueva información sobre el periodista Marcelo Grandio , el amigo de Adorni que, según la información recabada en la causa, pagó aquellos vuelos privados a Uruguay y trabó contratos con el Estado a través de su productora.

En su ampliación, Pagano hizo foco en “Gritalo con Grandio”, un programa del que Adorni fue co-conductor antes de convertirse en funcionario libertario.

Con Adorni en la función pública, y con influencia sobre el área de Comunicación y Medios, sostiene Pagano, la TV pública firmó al menos seis contratos de coproducción con Imhouse, la productora de Grandio, uno de los cuales habría sido para replicar “Gritalo con Grandio”.

Además, la diputada sostuvo en el juzgado que el periodista amigo de Adorni registra una sociedad en Uruguay denominada Imgroup , a la cual habría ido la facturación de uno de esos contratos.

Según la documentación aportada, se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que fue constituida en mayo de 2022 y que tiene a Grandio como socio administrador y a su esposa, Mónica Silvia Nofal , como socia.

Pagano se refirió también a la existencia de una segunda sociedad del periodista, constituida en los Estados Unidos, específicamente en Florida, llamada Cachagua Productions Holding INC , que estaría relacionada con otra empresa cuyo dueño sería Claudio Resnick, según indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la documentación que pudo ver LA NACION , la firma Cachagua Productions Holding INC fue creada en 2006, permanece “inactiva” y “Marcelo Grandio” figura como director junto a Matías Derito.

Respecto a los programas, Pagano dijo en sede judicial que en alguna oportunidad ella misma participó del ciclo, invitada por el propio Adorni. Detalló que solo tenían cinco personas contratadas, pero que cuando pasó a la órbita de la TV Pública la plantilla creció hasta las 60 personas, entre cámaras, luces, sonido, video, maquillaje, vestuario, peinados, utilería, etc.

Señaló como rareza que el programa contaba con seis maquilladores para solo dos personas y que prácticamente no tenía rating .

La diputada dio a conocer la ampliación de la denuncia en sus redes sociales. “Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno [por su ausencia en la presentación de Adorni] y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, por qué yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria ante el juez Lijo, que lleva su causa”, afirmó Pagano.

Fuente: La Nación