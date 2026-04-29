El Gobierno sancionó a La Fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria en el último paro nacional

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, informó que aplicó este miércoles una multa al sindicato La Fraternidad por la suma más de $21.200 millones por adherir al último paro general del 19 de febrero e incumplir la conciliación obligatoria. Desde el sindicato confirmaron a LA NACION que llevarán el conflicto a la Justicia.

“El ministro informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 -por el término de 15 días-, conforme la normativa vigente”, explicaron en un comunicado compartido en redes sociales.

Un mes atrás, la cartera había iniciado sumarios a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) por desacatar el acuerdo durante la medida de fuerza que se llevó adelante el 19 de febrero pasado. Ambos gremios se encontraban bajo conciliación obligatoria en ese entonces desde el 5 de febrero.

El ministerio dirigido por Sandra Pettovello había advertido a ambos que se abstuvieran de adherir a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) , previa a la aprobación de la reforma laboral. En ese entonces, en la cartera anunciaron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria” .

También había aclarado que podían ser sancionados bajo el régimen general de sanciones por infracciones laborales, que conlleva una multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado .

Este miércoles aseguraron que el acuerdo “impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto”. ”En este sentido, se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad , en perjuicio del interés general", señalaron.

Agregaron que, tras garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y la producción de prueba en el marco del sumario, se concluyó que “la infracción imputada reviste carácter de muy grave” . “En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción correspondiente ”, afirmaron.

Y concluyeron: “El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

El paro nacional tuvo un fuerte impacto por la adhesión casi total del transporte público de pasajeros , lo que afectó la circulación y a la actividad económica en todo el país.

Fuente: La Nación