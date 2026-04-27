Mar del Plata: murió el integrante de una banda de música tropical tras una presentación en un boliche

Uno de los integrantes de la banda de cumbia, guaracha y chamamé Hechizo Tropical murió en la madrugada de este domingo luego de descompensarse tras brindar un espectáculo en un boliche de Mar del Plata .

Según se informó a través de un comunicado difundido por Viva Juliana , el local bailable de avenida Monseñor Zabala y Santa Cruz donde se produjo el hecho, Lucas Herrera, de 31 años , fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente se confirmó su deceso.

“Lamentamos informar que el evento fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó luego de su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente falleció”, indicaron desde la cuenta de Instagram de aquel establecimiento.

En el mismo mensaje explicaron que la decisión de interrumpir la velada en la que iban a presentarse otros tres grupos se tomó por respeto al músico, a su familia y a sus compañeros de banda.

“Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda. Quedamos a su disposición para lo que sea necesario en este difícil momento”, agregó el comunicado.

Por su parte, desde la cuenta de Facebook de la banda, lamentaron la muerte de su compañero y lanzaron una convocatoria para colaborar con la familia.

“Hoy lamentablemente queremos comunicar el deceso de nuestro compañero. Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias por acompañar”, señalaron desde Hechizo Tropical.

Hasta este domingo por la noche no habían trascendido detalles médicos oficiales sobre la causa de la descompensación.

Un grupo colega, El Fenómeno Tornado, escribió en sus redes sociales uno de los tantos mensajes de despedida que se vieron en las redes sociales después de la confirmación de la muerte de Herrera.

"Lamentamos profundamente el deceso del animador Lucas Herrera, integrante de Hechizo Tropical, una banda colega de la ciudad de Mar del Plata. Por respeto a los chicos y a este momento tan delicado, hemos decidido suspender los shows que teníamos pactados para este domingo. Creemos que es lo correcto tomarnos este tiempo para acompañar y honrar la memoria de quien fue parte de esta movida musical”, señalaron.

Fuente: Clarín