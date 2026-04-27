Smartphone o nada: la práctica simple y positiva para los chicos que se convirtió en un problema y el mercado no tiene en cuenta

Mi hija tiene once años y quiere escuchar música. No parece un pedido difícil. Sin embargo, cuando empecé a buscar un reproductor de audio simple —sin pantalla, sin internet, sin redes sociales— descubrí que prácticamente no existe en el mercado. Las opciones son contadísimas. Lo que sí abunda son viejos reproductores MP3 o MP4, reliquias de otra época, inútiles sin una biblioteca de archivos propios que ya casi nadie tiene.

El mercado de reproductores dedicados específicamente a eso colapsó con el smartphone. Tiene su lógica: ¿para qué un aparato que solo reproduce música si el teléfono hace eso y mil cosas más? Pero esa pregunta esconde una trampa. Porque el teléfono no solo reproduce música: también tiene redes sociales, notificaciones, aplicaciones, videojuegos y un acceso irrestricto a internet . Para un adulto, eso puede ser una ventaja. Para una nena de once años, es exactamente el problema.

En Argentina, la edad promedio en que un chico recibe su primer celular con conexión a internet es de 9,6 años —es decir, alrededor de cuarto grado de primaria—, y el 83% accede a uno antes de cumplir diez . Esos datos surgen del estudio Kids Online Argentina 2025 , realizado por Unicef y Unesco sobre una muestra de 5.910 chicos de entre 9 y 17 años en 291 escuelas de todo el país. El 95% ya tiene celular propio con internet; el 80% usa redes sociales todos los días.

No se trata solo de un dato estadístico. Esa edad, 9,6 años, es también la edad en que empieza a instalarse un hábito . El mismo estudio detectó que más de la mitad de los estudiantes se distrae con el celular en clase, y que apenas el 60% es capaz de distinguir si una página web es confiable. El dispositivo llega antes de que el chico tenga herramientas para manejarlo.

La evidencia sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en la infancia lleva más de una década acumulándose. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) documentaron asociaciones entre el uso intensivo de dispositivos y problemas de sueño, atención, regulación emocional y desarrollo cognitivo.

Un estudio longitudinal del NIH que siguió a más de 11.000 niños encontró que más de siete horas diarias de pantalla producían cambios visibles en la corteza cerebral y menor desempeño en lenguaje y pensamiento.

Los estudios más recientes afinan el diagnóstico. Un trabajo publicado en la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2025, con seguimiento de más de 4.000 adolescentes, encontró que el problema central no es el tiempo total de uso sino el uso compulsivo: el 30% de los chicos estudiados mostró patrones de dependencia creciente, y ese grupo tenía entre dos y tres veces más riesgo de ideación suicida y problemas emocionales severos .

En el mismo año, la OMS informó que más del 11% de los adolescentes a nivel global muestra comportamientos problemáticos con las redes sociales: no pueden dejar de usarlas aunque les genere consecuencias negativas.

Frente a la ausencia de alternativas, algunos padres van encontrando sus propios rodeos. Ignacio Castro, integrante de Pacto Parental —una red de familias que trabajan colectivamente para regular el uso de tecnología en sus hijos—, resolvió el problema de la música con una Google Home Mini : un parlante inteligente que su hijo usa para pedir canciones por voz, pero cuyo acceso controla él. "Tengo una Google Home Mini que le puse a mi hijo para escuchar música, pero la controlo yo. Mi hijo se iba con el celular al baño para escuchar música —y ahí le puse el parlante. Reproductores individuales no hay: todo está diseñado para que todo esté en el celular", dice Ignacio Castro, fundador de Pacto Parental

Castro señala algo que va más allá de la anécdota doméstica: "Recién estamos aprendiendo los efectos negativos del uso de pantallas. El mercado no está tomando conciencia, ni tampoco los padres. Es un porcentaje mínimo el que lo hizo. Pero creo que esto va a tener que cambiar para bien de los chicos." Y agrega una observación sobre el diseño mismo de estos dispositivos: "La tecnología está pensada para que sea muy fácil de usar, y por eso es tan adictiva: hasta un nene de cinco años puede entenderla."

La solución de Castro —un parlante del hogar como sustituto del reproductor que no existe— ilustra bien la paradoja: para evitar que su hijo tenga un dispositivo con pantalla y conexión propia, terminó usando otro dispositivo conectado, también fabricado por una gran tecnológica, también integrado a un ecosistema del que es difícil salirse.

La mayoría de los reproductores de audio que existe en la actualidad no sirven para cuidar a los chicos de las pantallas . El problema es que buena parte de estos dispositivos tampoco es lo que uno imagina cuando piensa en "un reproductor simple". Muchos de los modelos más populares hoy usan Android, tienen pantalla táctil, WiFi y permiten instalar aplicaciones. Son, en la práctica, mini celulares enfocados en audio. El punto medio —algo más que un MP3 básico, pero menos que un smartphone— casi desapareció.

"Es poco lo que te da el celular y mucho lo que se lleva", enfatizó Castro. "Yo directamente le saqué el celular y está mucho mejor", asegura sobre su hijo.

Aunque uno encontrara el reproductor ideal —simple, sin internet, con controles físicos—, quedaría inmediatamente con otro problema: ¿de dónde saca la música?

Spotify no vende archivos. Alquila el acceso. Aunque el usuario descargue canciones para escuchar sin conexión, esos archivos están encriptados dentro del ecosistema de la app y no pueden transferirse a ningún otro dispositivo. Para escuchar la música que uno tiene en Spotify, hace falta usar el reproductor de Spotify. No hay alternativa legal ni técnica. Las plataformas de streaming retienen la música bajo sus propias reglas y obligan al usuario a mantenerse dentro de su sistema.

Los reproductores "puros" requieren archivos propios: MP3, FLAC, WAV. Música comprada, descargada o ripeada de CDs. Una biblioteca personal, en el sentido más antiguo de la palabra. Eso no es imposible, pero es contracultural en 2026: la mayoría de la gente no tiene archivos de música porque hace años que todo vive en el streaming.

No hay un reproductor de música pensado para chicos: sin pantalla, sin conexión, con controles simples y sin necesidad de una cuenta de usuario. No hay una versión infantil del walkman . No hay un dispositivo que haga solo lo que necesita hacer. Para una nena de once años que quiere escuchar música, las opciones se evaporan.

Para los padres que quieren proteger a sus hijos de las pantallas, la situación plantea una disyuntiva real: un smartphone o nada. Esa no es una elección neutral. Es el resultado de un modelo de negocios que necesita usuarios conectados, que mide su éxito en tiempo de atención y que no tiene ningún incentivo para crear productos que hagan menos.

La música —ese acto tan simple, tan antiguo, tan humano— quedó atrapada dentro de una industria que convirtió la escucha en una puerta de entrada a todo lo demás. Mi hija sigue esperando su reproductor. Por ahora, lo único que hay es el Mighty de Spotify, que funciona sin internet. Solo pone música. Pero como es poco conocida y casi nadie lo consume son difíciles de conseguir.

En MercadoLibre se consiguen por 300 mil pesos , pero hay que traerlos del exterior. No se pueden comprar en una tienda de audio normal, con venta al público. Esta es la prueba de que el mercado nos puso a los padres sin opciones y a los chicos en la puerta de una posible adicción a las pantallas , con consecuencias terribles para su salud mental.

Fuente: Clarín