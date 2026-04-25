Mar del Plata: intentó robar un auto y al ser detenida empezó a convulsionar

Un intento de robo en Mar del Plata dio un giro cuando una de las delincuentes, al ser detenida, se descompensó y tuvo que ser asistida de urgencia. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes cuando una mujer de 45 años sufrió convulsiones tras ser aprehendida por la policía junto a un hombre de 32, luego de intentar robar un automóvil estacionado en Las Heras y Colón.

El hecho generó tensión en la vía pública cuando la detenida, ya reducida por efectivos de la Subcomisaría Casino , comenzó a padecer crisis convulsivas reiteradas. Personal médico del SAME la asistió en el lugar y determinó que no presentaba riesgo vital inmediato , por lo que se le indicó tratamiento ambulatorio, evitando el traslado a un hospital, según detallaron desde el operativo.

El episodio comenzó cerca de la medianoche cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de una pareja que merodeaba vehículos estacionados en la intersección. Según fuentes policiales, la secuencia se precipitó cuando los sospechosos rompieron el cristal de una ventanilla con el objetivo de sustraer elementos del interior del automóvil. El alerta de los testigos permitió la rápida llegada de los efectivos, quienes desplegaron un operativo por las calles internas del barrio para interceptar a los implicados, que intentaron huir a pie.

La captura se concretó a pocas cuadras, en la zona de Lamadrid, entre Alberti y Rawson. Allí, personal de la Subcomisaría Casino, en conjunto con la Patrulla Municipal, logró reducir a los sospechosos. Fue en ese momento cuando la mujer de 45 años comenzó a descompensarse , padeciendo convulsiones reiteradas frente a los agentes. La situación generó una emergencia médica inmediata y motivó el rápido arribo de una ambulancia del SAME, cuyos profesionales consiguieron estabilizarla en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

Mientras tanto, los investigadores realizaron peritajes sobre el vehículo dañado, recolectando pruebas para la causa caratulada como robo en grado de tentativa. Tanto la mujer como su acompañante, de 32 años, fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Casino y puestos a disposición de la Justicia. La audiencia se realizará ante el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien evaluará la situación procesal de ambos detenidos.

En otro incidente ocurrido la misma madrugada, la policía aprehendió a dos mujeres de 19 y 21 años que se enfrentaron a golpes en la intersección de Buenos Aires y Bolívar. Efectivos detuvieron la confrontación y, tras la llegada de una ambulancia del SAME, una de las involucradas recibió asistencia médica por lesiones que no requirieron traslado. Según la instrucción de la Fiscalía de Flagrancia , ambas recuperaron la libertad después de ser notificadas de la formulación de causa.

Durante la noche del jueves, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Mar del Plata sufrieron el robo de un bolso azul de vía aérea , fundamental para la atención de pacientes críticos, mientras asistían a una persona con accidente cerebrovascular (ACV) en la calle 224 entre Gaboto y Solís , en un barrio de la periferia de la ciudad.

El equipo sanitario había ingresado al domicilio del paciente en cumplimiento de un “ código rojo ” y, al regresar a su móvil, detectó la sustracción del bolso, que contenía medicamentos e insumos de alto costo , entre ellos una cánula de mayo, insumo clave para la intubación de personas inconscientes.

Las fuentes citadas por 0223 aclararon que “no se había solicitado un patrullero porque si tarda en venir, el paciente se muere”. Los profesionales afectados remarcaron que el material robado carece de valor de reventa, pero es vital para salvar vidas . Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el paradero del bolso azul que se contacten de inmediato con el 911.

Fuente: Infobae