Condenaron a dos sicarios por haber baleado a un policía de Rosario y asesinado a otro 24 horas después

A casi cuatro años, un tribunal de Rosario dictó prisión perpetua para dos integrantes de la banda conocida como Los Picudos , luego de que fueran hallados culpables de intentar asesinar al policía Gabriel Sanabria y de matar a David Ángel “Chino” Ocampo . Mientras que el oficial había sido baleado el 27 de mayo de 2022, la víctima fatal fue abordada al día siguiente.

El fallo recayó sobre Sebastián Coronel (27) y Elías Vallejos (26) , a quienes los jueces Rodrigo Santana , Paola Aguirre y Gonzalo López Quintana responsabilizaron de los ataques, tras una investigación encabezada por la fallecida fiscal Gisela Paolicelli y la intervención en juicio de Agustina Eiris . Además, se sumó la condena a Nadín Martínez , una mujer de 29 años que fue acusada de haber entregado a Ocampo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 27 de mayo de 2022, el suboficial Sanabria, miembro de la Brigada Motorizada de Rosario, resultó gravemente herido al intentar identificar a los ocupantes de un Peugeot 206 con pedido de captura por robo.

Según la información publicada por Rosario 3 , el hecho ocurrió sobre Arijón al 400 cuando, al acercarse al vehículo, el agente recibió múltiples disparos que lo mantuvieron en estado crítico durante más de 70 días. Desde el minuto cero de la investigación, el hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales.

Después de que se evaluaran las pruebas en contra de los acusados, el fallo situó a Vallejos y Coronel dentro del automóvil, junto a un adolescente cuya situación fue tratada en el Juzgado de Menores. También reconocieron que en el auto viajaban otros dos ocupantes no identificados.

Además, se tuvo en cuenta que, tras la balacera, la policía irrumpió en una vivienda en Hungría y Ayacucho donde hallaron una mochila con cuatro armas de fuego : dos pistolas, una UZI tumbera con silenciador y una ametralladora PAM.

Como resultado de ese procedimiento, en el lugar fueron detenidos Mariana Meyer , madre de Coronel, y Brian Brito , quienes luego recibieron condena como coautores de encubrimiento agravado. No obstante, en el juicio Coronel también fue condenado por la posesión del arsenal que fue encontrado en ese domicilio.

Un día después, es decir, durante la madrugada del 28 de mayo de 2022, Chino Ocampo fue asesinado en la esquina de Tucumán y Dorrego. La víctima había sido engañada y atraída por Nadín Martínez, con quien se suponía que iban a mantener un encuentro sexual en un hotel de la zona.

Según el fallo, Vallejos y Coronel se desplazaron en un Nissan robado y dispararon contra Ocampo, quien había mantenido conversaciones con Martínez hasta minutos antes del ataque. La evidencia extraída de los teléfonos móviles de la víctima y la victimaria permitió confirmar la entrega y participación de los acusados en el crimen.

Los investigadores señalaron que en los peritajes se encontraron mensajes que evidenciaban la relación existente entre Martínez y Coronel, así como la coordinación del encuentro que terminó con el crimen. Por este motivo, Coronel, Vallejos y Martínez fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Ocampo.

La condena por los ataques a Sanabria y el asesinato de Ocampo respondió a la actuación coordinada de Los Picudos , quienes, según los jueces, operaron bajo órdenes de reclusos ligados a Los Monos . El fallo se conoció casi cuatro años después de los hechos, tras un extenso proceso judicial.

Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, el arresto de Coronel se logró el 13 de julio de 2022 en Gallo al 1600, barrio La Cerámica. Los oficiales descubrieron que estaba en posesión de dos pistolas, 80 municiones, 205 mil pesos y una motocicleta robada, lo que derivó en nuevas condenas por encubrimiento y portación de armas. Ese mismo día, Martínez fue detenida en el barrio Tiro Suizo.

En el caso de Vallejos, este fue capturado el 20 de junio de 2022 por el asesinato de Ricardo Capoulat , un empresario panadero. A raíz de este crimen, también fue condenado a perpetua. No obstante, el análisis del celular incautado permitió reconstruir su participación tanto en el ataque a Sanabria como en el homicidio de Ocampo.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, la banda Los Picudos operaba desde al menos octubre de 2021 bajo las órdenes de reclusos vinculados a Los Monos. El grupo realizó delitos como robos, secuestros, amenazas, homicidios, balaceras y usurpaciones hasta mayo de 2022.

Fuente: Infobae