Manuel Adorni dijo que nunca ocultó su patrimonio y se defendió: “No cometí ningún delito, voy a probarlo en la Justicia”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aprovechó el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados para responder a las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, y aseguró: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia” .

Sin dar detalles, el funcionario investigado por sus viajes y sus bienes, aseguró que “nunca ocultó su patrimonio” .

En un discurso, Adorni sostuvo que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York −en el que fue cuestionada la participación de su esposa− fue archivada por la fiscal y el juez intervinientes, quienes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos.

“Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara. Pedí disculpas a los argentinos y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, señaló.

En relación con su patrimonio y sus viajes personales , el jefe de Gabinete marcó una diferencia entre gastos privados y fondos públicos. No se refirió a la forma en que adquirió propiedades −con préstamos y postergaciones de pago a jubiladas y policías−, pero sí aseguró que todos sus viajes familiares fueron costeados con recursos propios y que no recibió financiamiento de terceros ni beneficios indebidos .

“ He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, aseguró Adorni.

También sostuvo que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y presentó las declaraciones juradas correspondientes.

Sobre este punto, explicó que los formularios incluyen un componente público y otro reservado , este último bajo custodia de la Oficina Anticorrupción y accesible solo ante requerimiento judicial. Indicó que esa información ya fue puesta a disposición de la Justicia en el marco de las investigaciones en curso. Se negó a brindar mayores detalles y se amparó en el carácter confidencial de esos apartados.

Adorni también rechazó la existencia de conflictos de interés . Negó haber intervenido en contrataciones públicas y aseguró que no existen contratos entre medios estatales y su entorno familiar. “No existen ni existieron contratos entre la Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente” , enfatizó.

Remarcó que “las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por tercero de viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”. Y sumó: “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio ”. Grandio es el periodista, conductor de la TV Pública, cuya productora −Imhouse SA− figura en las facturas del vuelo privado de Adorni a Punta del Este.

Adorni buscó así cerrar uno de los frentes más sensibles de su exposición ante el Congreso, atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el uso de recursos públicos. “No cometí ningún delito”, afirmó, y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”.

Fue después de un largo discurso de más de una hora. Solo al final hizo mención a su situación judicial. “Sé que muchos de ustedes les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona” , les dijo a los legisladores. Les recordó que su función constitucional es evaluar la marcha del Gobierno, no a él como funcionario.

Aun así, el jefe de Gabinete decidió hacer referencia a su situación. “Pese a eso, responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree firmemente”, afirmó.

Adorni abrió su exposición con una definición que buscó fijar el eje de su discurso. Aseguró que el Gobierno “solo se debe a la gente común” y que defiende “el interés de los que trabajan, estudian y se esfuerzan”, al iniciar su informe sobre la marcha general de la gestión.

Milei y su hermana, como el resto del Gabinete, lo acompañó desde los palcos en una fuerte señal de apoyo.

El público presente aplaudió con fuerza cuando el funcionario enfatizó que “todos los argentinos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario” , en referencia a la sanción de la ley de inocencia fiscal. Según explicó, la norma busca blindar a los contribuyentes y revertir la carga de la prueba.

Respecto del rumbo económico, Adorni resaltó en 2024, se alcanzó un superávit primario de 1,8% del PBI y en el 2025 de 1,5%.

Sin embargo, también admitió inconsistencias. “Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos” , reconoció Adorni, aunque desligó al Gobierno de ese desfase. Atribuyó el “retraso” en el camino de la “reconstrucción” a “la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.

Según explicó, ese proceso derivó en una fuerte inestabilidad financiera. Tras ello, redobló las críticas y sostuvo que se trató de “un plan deliberado, sistemático y golpista”. También acusó a la oposición de “operar financieramente contra el Gobierno” y de impulsar leyes en el Congreso con el objetivo de “romper el equilibrio fiscal”.

Admitió que el dato de inflación de 3,4% de marzo “fue malo” y lo vinculó a factores de inestabilidad que, según su interpretación, se originaron en el proceso electoral. Aun así, sostuvo que el Banco Central continúa acumulando reservas y que el tipo de cambio se mantiene estable sin recurrir a restricciones en la compra de divisas.

Pese a ello, el funcionario destacó que la inflación bajó y, junto con ello, la pobreza cayó al 28,2% , “su nivel más bajo en siete años”. Atribuyó estos logros a la estabilización económica y a las políticas de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello , a quien felicitó por “erradicar a los gerentes de la pobreza”. También defendió al Indec , cuyo titular − Marco Lavagna − renunció en febrero tras una nueva postergación de la implementación del nuevo índice para medir la pobreza en el país.

El ministro coordinador puso el foco en las empresas del Estado y resaltó que ninguna recibió dinero del Tesoro. Mencionó a Aerolíneas Argentinas y a AySA.

En materia de infraestructura, Adorni defendió el esquema de concesiones al sector privado como eje de la política de obra pública. Sostuvo que el objetivo es “terminar con la corrupción” asociada a ese sistema en el pasado y mencionó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En otro tramo que generó impacto en el recinto, Adorni destacó la aprobación de la reforma laboral y sostuvo que permitirá ampliar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y adaptar las relaciones laborales “a los tiempos actuales”. En ese punto, lanzó una advertencia dirigida al Poder Judicial: “Esperemos que algunos jueces laborales entiendan el régimen” .

La referencia no fue casual. La reforma enfrenta cuestionamientos en la Justicia y algunos de sus artículos quedaron en suspenso tras una serie de amparos. No es la primera vez que ocurre: el capítulo laboral del DNU 70 también había sido frenado por tribunales.

En ese marco, Adorni planteó que la administración de Javier Milei lleva adelante “un camino de reformas” orientado a revertir el rumbo de un país que, según describió, llegó a 2023 sin perspectivas de crecimiento, atravesado por la inflación, la inseguridad y el deterioro económico. Según sostuvo, ese proceso busca dejar atrás “el populismo trágico” y sentar las bases de un cambio estructural.

Adorni también procuró ubicar ese programa en una lógica de largo plazo. Afirmó que el Gobierno no está enfocado en la próxima elección, sino en los próximos años de la Argentina, y presentó los resultados económicos como parte de ese proceso, al que definió como un intento de devolverles a los ciudadanos “todo lo que les fue arrebatado”.

En el repaso de la herencia recibida, Adorni afirmó que los resultados de la gestión “han sido contundentes y positivos” y sostuvo que el país comenzó a “sentar las bases de un nuevo comienzo”, en línea con lo planteado por el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

En ese marco, cuestionó a los gobiernos anteriores por haber “perpetuado la decadencia” y aseguró que la actual administración busca encarar un cambio estructural que el sistema político evitó durante décadas.

El jefe de Gabinete también resaltó el trabajo de la ministra Alejandra Monteoliva y destacó una mejora en los indicadores de criminalidad. Señaló que la tasa de homicidios descendió a 3,7 cada 100.000 habitantes, frente al 4,4 registrado en 2023, lo que representa −según indicó− una baja del 17%.

En ese marco, Adorni hizo referencia al funcionamiento del sistema judicial y advirtió sobre el alto nivel de vacantes en juzgados federales, que −según dijo− genera demoras y acumulación de causas. Indicó que el Ministerio de Justicia avanzó en el envío de pliegos al Senado para cubrir esos cargos

Adorni llegó temprano al Congreso, minutos antes de las 9, y se instaló en el despacho de Presidencia de la Cámara de Diputados para ultimar los detalles de su exposición. El jefe de Gabinete brinda este miércoles su informe de gestión mensual que dicta la Constitución Nacional ante el recinto de Diputados, con un discurso de tono institucional y centrado en los ejes económicos del Gobierno.

La puesta en escena fue preparada en los días previos. El lunes, Adorni ensayó su discurso en el recinto vacío, luego de mantener una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en la que terminaron de ajustar el formato de la presentación.

En su informe escrito −remitido previamente al Congreso− evitó dar precisiones sobre su patrimonio, se amparó en el carácter “reservado” de los anexos de su declaración jurada y no aclaró quién financió algunos de sus viajes personales, como el traslado en vuelo privado a Punta del Este.

También defendió el uso del avión presidencial en misiones oficiales, negó irregularidades y limitó el alcance de las respuestas al señalar que parte de los hechos cuestionados corresponden a su etapa como vocero presidencial y no a su función actual.

Fuente: La Nación