Desde que cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada, Javier Milei multiplicó sus ataques a la prensa

El jueves pasado, hace exactamente una semana, los periodistas acreditados en la Casa Rosada no pudieron ingresar a cumplir sus tareas por orden del gobierno de Javier Milei . La medida, inédita desde el retorno de la democracia al país en 1983, fue repudiada por todo el arco político no libertario, entidades periodísticas y miembros de la sociedad civil. Se mantiene hasta el momento sin fecha cierta de finalización.

Desde aquel jueves, el presidente Milei subió la apuesta: en discursos públicos, posteos propios y reposteos en las redes sociales, publicó decenas de insultos y acusaciones contra medios y periodistas, en una escalada que parece no tener límite .

“Basuras inmundas”, “basuras repugnantes” “corruptos” y “delincuentes”, fueron los calificativos más usados por el primer mandatario, en su mayoría seguidos por la frase “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, o la sigla NO$ALP, con la letra S convertida en un signo pesos.

De la acción concreta, el cierre de la sala y la quita de las acreditaciones para más de 60 periodistas, el Presidente escaló la ofensiva en cuanto canal encontró a mano, sin necesidad de someterse a preguntas sobre la incertidumbre en torno al plan económico, el estancamiento del consumo o el índice de inflación, que en marzo trepó por décimo mes consecutivo, hasta el 3,4 por ciento. Tampoco tuvo la necesidad de responder por distintos hechos de presunta corrupción investigados por la Justicia, como la pesquisa del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en relación a los viajes y propiedades del jefe de gabinete Manuel Adorni , a quien el Presidente y su gabinete en pleno fueron a respaldar al Congreso.

“BASURAS INMUNDAS Geuna, Salerno, productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades. CIAO!”, publicó el Presidente, horas después del cierre de la sala de prensa, en un tuit contra la periodista Luciana Geuna , conductora del ciclo donde se mostraron imágenes de la Casa Rosada, informe que mereció una denuncia penal llevado a cabo por la Casa Militar, encargada de cuidar la seguridad del primer mandatario.

En un intento por justificar la penalización a todos los acreditados, el primer mandatario escribió horas después: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”

BASURAS INMUNDAS Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades. CIAO! https://t.co/y7beSYjtGX

Geuna, que dio sus explicaciones en el programa que conduce el domingo pasado, donde sostuvo que las imágenes fueron tomadas en espacios de libre circulación y que funcionarios oficiales estaban al tanto de la grabación, fue particularmente atacada por el primer mandatario, quien además reposteó una imagen elaborado por Inteligencia Artificial donde se la veía con traje de presidiaria anaranjado, al estilo del que suele utilizarse en las prisiones de los Estados Unidos. No se trató de la única periodista mujer a la que Milei atacó en los últimos días: también embistió, sin mencionarla, contra Romina Manguel , a quien califica como la “imbécil del Telepase”.

En innumerables reposteos, Milei la emprendió contra la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) –hizo suya una mención crítica a su decálogo de la prensa argentina–, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y otros periodistas con nombre y apellido.

“Aquí EL PROFE desenmascarando a un periodista basura que miente recurrentemente. Su labor es tan indigna que criticaba en función de lo que él pensaba (operaba) y no respecto de lo que la norma decía. Después lloran cuando los critico. ¿Podrán probar diciendo la verdad? CIAO!”, afirmó el Presidente en referencia a una antigua entrevista del periodista Joaquín Morales Solá al profesor Juan Carlos De Pablo .

“Podés odiar a Milei y lo entiendo, pero jamás en mi vida vi al periodismo tan expuesto. Tan asquerosamente desnudo en sus repugnantes operetas con la que nos han llevado de las narices como pastores al rebaño durante décadas”, escribió ayer un usuario bajo el seudánimo Refugio Zeta, en un posteo que el Presidente hizo suyo ayer.

Podés odiar a Milei y lo entiendo pero Jamás en mi vida ví al periodismo tan expuesto.. Tan asquerosamente desnudo en sus repugnantes operetas con la q nos han llevado de las narices como pastores al rebaño durante décadas.

En sus dos apariciones públicas desde el jueves (ese día dio una entrevista al streaming Neura, sin ser consultado por el cierre de la sala), el Presidente lanzó frases hirientes contra la prensa. “Vean que por cada indicador encuentran una mentira. No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas. No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”, dijo en la noche del lunes, en la cena de la Fundación Libertad, y recogió tibios aplausos. “Lo peor de todo es que esa mentira no está en solo en Página/12, o en C5N. Está en los que supuestamente alguna vez defendieron la libertad y hoy son más zurdos que Página 12”, acusó, en referencia implícita a este diario.

👏🇦🇷 “METERSE CON LOS PERIODISTAS, EMPRESARIOS CORRUPTOS Y EL ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN EN ARGENTINA NO ES GRATIS” MILEI LE ENVIÓ UN MENSAJE AL 95% DE PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EMPRESAURIOS K @JMilei pic.twitter.com/AJAZAjieVB

Anoche, en el Palacio Libertad, y en una charla dedicada a criticar al economista John M. Keynes junto a Juan Carlos De Pablo, Milei volvió a atacar. “ Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender ”, afirmó, sin alguna precisión sobre la escala elegida. Y agregó que meterse con “empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos y periodistas corruptos no es gratis”. Allí, ante un auditorio de leales, entre los que estaba el comunicador Alejandro Fantino (a quien saludó de modo afectuoso) sí recogió sonoros aplausos.

La ola de críticas se diversificó. Mientras criticaba al “zurdo” alcalde de New York, Zohran Mamdami , Milei fustigó a periodistas argentinos que supuestamente lo elogiaban. “Son parte del problema”, escribió.

Hoy, al ingresar al Congreso, Milei tuvo un nuevo cruce con periodistas. Cuando cruzaba el pasillo en dirección a los palcos y evitaba detenerse ante la prensa, le preguntaron “¿por qué sostiene a Adorni?“ y si el jefe de Gabinete ”¿es corrupto?“. Mientras se alejaba, el Presidente miró hacia donde estaban los periodistas y les espetó: “Corruptos son ustedes” .

El intercambio se repitió cuando Milei dejaba el Congreso. “Presidente, ¿cómo calificó lo de Adorni?“, le preguntó un periodista. ”Presidente, ¿alcanza con esto?“, inquirió otro, en referencia a la exposición del jefe de Gabinete. Milei solo giró su cabeza para mirar a los periodistas y, mientras se alejaba, les gritó: ”¡Chorros!“ .

Fuente: La Nación