Maniataron, golpearon y asesinaron a una jubilada de 82 años en Córdoba: hay tres detenidos

La tranquilidad en la pequeña localidad de Quilino , al norte de la provincia de Córdoba , se vio alterada desde anoche, luego del violento crimen de una jubilada de 82 años , a la que hallaron en su casa, en medio de una escena macabra. Por el hecho fueron detenidos un hombre y una mujer , que serían sus vecinos.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el hecho ocurrió en la noche del viernes y aparentemente se trató de un intento de robo. Si bien esa es la principal hipótesis que maneja la fiscal de Instrucción de Deán Funes , Analía Cepede , la investigación recién comienza y aún no se descarta ninguna posibilidad.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el cuerpo de la víctima fue encontrado maniatado y con múltiples golpes y lesiones . En el lugar trabajó personal de la Departamental Ischilín de la Policía junto con el gabinete científico de la Policía Judicial, que realizó las pericias tras el levantamiento del cuerpo.

En el lugar trabajaron equipos especializados para recabar pruebas y esclarecer la mecánica del hecho. Aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente todos los detalles, las primeras teorías del caso apuntan a que la mujer habría sido atacada por delincuentes que ingresaron a su vivienda con fines de robo .

La investigación del hecho, sin embargo, avanzó ágilmente y apenas horas del hallazgo del cadáver de la víctima, la Policía logró la detención de tres sospechosos. Según confirmaron las fuentes consultadas por este medio, dos de los sospechosos son una pareja conformada por un hombre 33 años y una mujer de 36 , quienes serían vecinos de la jubilada. En ese sentido, anticiparon que en las próximas horas podría haber más detenciones.

“ El cuerpo presentaba signos de ataduras en los tobillos y la boca tapada, lo que es indicio de que no se trataba de una muerte natural, sino de un hecho delictivo ”, explicó la fiscal en diálogo con Cadena 3 , donde además confirmó que hay una tercera persona arrestada y que en el corto plazo podría haber más detenciones, aunque se abstuvo de dar más detalles para no adelantar datos que afecten la investigación.

Los sospechosos habrían ingresado al domicilio con fines de robo, según creen los investigadores. “ Constatamos el faltante de dinero que la señora tenía como ahorros ”, precisó la fiscal al medio cordobés.

La causa fue inicialmente calificada como homicidio en ocasión de robo, aunque la funcionaria advirtió que la imputación podría modificarse. “Dos de las personas que habrían ingresado eran conocidas por la víctima, lo que nos lleva a pensar que la muerte pudo haber sido para evitar que los reconociera”, señaló la funcionara, con lo que confirma el dato al que accedió Infobae. Los tres fueron imputados por el mismo delito.

Fuente: Infobae