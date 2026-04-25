En medio del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción , Gabriela Carmen Zangaro , extendió dos meses el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas (DDJJ) hasta el 31 de julio. En medio de las investigaciones judiciales por el supuesto "enriquecimiento ilícito" del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el vencimiento del 31 de mayo se corrió a fines de julio.

Zangaro asumió hace menos de un mes y fue sugerida por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este viernes publicó la Resolución 3/2026 en la que se prorroga el plazo hasta el 31 de julio para las presentaciones de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a todo el 2025.

El argumento para la modificación es una resolución de ARCA. "La ARCA estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio", asegura la publicación en el Boletín Oficial.

Y argumenta: "Resulta necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral prevista en la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento".

Además de la resolución en el BO, la OA emitió un comunicado. "La presentación se realiza a través del formulario F-1245 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cual integra, cuando corresponda, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. En los casos en que dichas presentaciones no se encuentren realizadas, los datos deberán ser completados de manera manual", establece el comunicado.

"Cabe recordar que la DJPI debe ser presentada en tres momentos: al inicio de la función pública (alta), de manera anual (actualización) y al cese en el cargo (baja). Asimismo, la adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año. En función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial", concluye el organismo que conduce Zangaro.

Con una batería de medidas , el fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La fiscalía detectó movimientos en efectivo de dólares sin contar con las correspondientes transferencias bancarias. También requirió información sobre una presunta herencia del padre del Jefe de Gabinete y revisa más detalles sobre los viajes realizados por Adorni al exterior.

El Ministerio Público Fiscal investiga dos grandes ejes : los 17 viajes al exterior de Adorni y los pagos en efectivo para adquirir tres propiedades.

Por el lado de los inmuebles, la lupa está en los 80.000 dólares usados para los tres inmuebles adquiridos por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. A eso se suman los 4.800 dólares que costó el viaje de ida a Punta del Este en un vuelo privado, los 5.140 dólares con los que se cubrieron los gastos de la pareja del funcionario en su viaje de regreso de Nueva York a Buenos Aires, los 5.800 que se pagaron en efectivo para realizar el viaje a Aruba el 29 de diciembre de 2024.

En poco más de un año, el jefe de Gabinete movilizó 95.740 dólares. La justicia federal busca determinar si esos fondos aplicados a inmuebles y viajes al exterior se encuentran debidamente justificados en contraste con la declaración jurada de bienes que se presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) a mediados de 2025 y que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024.

Fuente: Clarín