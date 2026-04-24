Manejaba borracho, volcó con el auto y murió su bebé: la fuerte acusación que le hizo su expareja

La mamá de Elías, el bebé que falleció en un accidente de tránsito en Puerto Madryn , hizo una fuerte denuncia contra el padre de la víctima, Leandro Ríos, quien está acusado de manejar borracho antes del choque.

“Estoy cansada de la impunidad”, escribió Bianca en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra Ríos, a quien señaló como “el único responsable” de la muerte de su hijo.

Según replicó el portal ADN Sur , la joven denunció que la prisión domiciliaria que cumple su expareja “ no se parece en nada a un encierro ”.

“ No se le cae una lágrima por el simple hecho de haber matado a su hijo. El tipo muy de asado con los hermanos, los padres, los cuñados/as. Y hasta con novia , porque ahora ni siquiera se tomaron el tiempo de prohibirle las visitas. Escucho que está privado de su libertad. ¿A dónde se lo ve privado de su libertad?”, cuestionó.

La Justicia le otorgó ese beneficio con condiciones estrictas , como la prohibición de recibir visitas, pero la querella advirtió reiterados incumplimientos y pidió que sea trasladado a una cárcel.

El accidente en el que murió Elías ocurrió en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo, en Puerto Madryn, cerca de la 01.30 del domingo 28 de septiembre de 2025.

En ese cruce, Ríos perdió el control de su Renault Kangoo y volcó. El pequeño Elías, que viajaba también en la camioneta sin las medidas de seguridad correspondientes, salió despedido del coche y murió casi en el acto.

Horas más tarde, se supo que el padre manejaba con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

En medio del reclamo por los privilegios del imputado, la abuela materna de Elías también publicó un mensaje dirigido a su hija, en el que la alentó a no bajar los brazos.

“No estás sola, no es tu culpa ”, le escribió, y cuestionó a quienes intentan desacreditarla públicamente.

Con firmeza, la mujer aseguró que seguirán adelante hasta conseguir justicia, incluso si deben llevar el caso a instancias internacionales.

“Te abrazo fuerte, vamos a salir de esto y a llevar la memoria de Elías Mateo a salvo, en paz, lejos de quienes no le muestran respeto ni a él ni a nuestro dolor . Porque disfrutan causándolo, no nos vamos a rendir, ese asesino va a pagar. Hasta ahora he mantenido perfil bajo, ya no más”, concluyó.

La familia de Elías reclama que la Justicia actúe y revoque la prisión domiciliaria de Ríos, a quien acusan de incumplir las condiciones impuestas.

Fuente: TN