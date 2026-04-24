Elevaron a juicio la causa contra el programador acusado de haber hackeado el sistema de Aerolíneas Argentinas

El millonario fraude informático que afectó a Aerolíneas Argentinas sumó un capítulo clave. El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa contra Juan Ignacio Veltri , el joven desarrollador de software acusado de haber explotado una vulnerabilidad en el sistema de compra de millas para viajar gratis y comercializar pasajes de forma ilegal.

Veltri, de 30 años, es señalado como la pieza central de un esquema que generó un perjuicio patrimonial de USD 493.800 a la aerolínea de bandera.

Según el dictamen fiscal, el acusado no solo utilizó las millas en beneficio propio, sino que orquestó una “explotación comercial sistemática” que incluyó la emisión de 419 tickets aéreos para 176 pasajeros distintos.

La investigación confirmó que Veltri posee un perfil técnico avanzado , con experiencia en empresas líderes del sector tecnológico y estudios en la UADE.

Esta expertiz fue determinante para ejecutar la maniobra, que consistía en interceptar y modificar las solicitudes que el navegador enviaba al servidor de la página web de Aerolíneas Plus.

Al carecer el sistema de una validación robusta del lado del servidor, el joven lograba alterar la cantidad de millas solicitadas o el precio a pagar.

Así, entre diciembre de 2023 y enero de 2025, concretó 165 operaciones mediante las cuales adquirió más de 16 millones de millas por la suma irrisoria de $205.680, cuando el valor real superaba los 490 mil dólares.

En el allanamiento a su domicilio en Ciudadela —lugar que él mismo llamaba “la cueva” en sus redes sociales—, la Policía Federal secuestró computadoras y dispositivos compatibles con los que exhibía en Instagram. Además, se detectó un interés específico en la búsqueda de fallas informáticas.

El fiscal Marijuán no solo puso el foco en Veltri, sino que el requerimiento se extiende a la estructura que permitió que la maniobra creciera.

Se detectó la participación de otros 53 socios del programa de fidelización que habrían adquirido millas a precios anómalos, sumando un perjuicio total para la empresa de USD 1.320.479,10 .

Varios testigos complicaron la situación del programador al declarar que le compraban pasajes “más baratos”. Una de las testigos relató haberle pagado 1150 euros por seis vuelos a través de la plataforma Bizum mientras ambos residían en Madrid.

Otra joven manifestó que el imputado le “regaló” pasajes a Cancún y Miami , aunque existía una dinámica de intercambio de dinero de por medio.

La fiscalía encuadró el delito como defraudación mediante manipulación informática en perjuicio de la administración pública , una figura que prevé penas agravadas por tratarse de una sociedad con participación estatal mayoritaria.

Actualmente, aunque se confirmó su procesamiento, Veltri cumple prisión domiciliaria tras una resolución de la Cámara Federal el pasado 10 de abril.

Fuente: TN