Malestar del PRO y los radicales por el impulso del Gobierno a candidatos kirchneristas para ocupar vacantes en la Justicia

El envío de pliegos por parte del ministro Juan Bautista Mahiques para cubrir vacantes en la Justicia generó tensión entre el oficialismo y sus aliados en el Senado. Legisladores del radicalismo y el PRO advirtieron que revisarán los candidatos, ante la sospecha de un acuerdo con el kirchnerismo por el vínculo de una parte con la agrupación Justicia Legítima , y expresaron su malestar con el Gobierno por no haber sido consultados antes de que llegaran las nominaciones al Congreso .

Patricia Bullrich -jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta- y otros miembros oficialistas mantendrán una reunión este martes al mediodía con senadores aliados. En el menú del encuentro figuran la reforma electoral, en especial la eliminación de las PASO que acumula rechazo entre las bancadas más cercanas, y los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, entre otros temas.

“Vamos a analizar bien las listas, porque algunos son de Justicia Legítima. No sabemos bien lo que están haciendo, es algo que va a traer problemas” , aseguró un miembro de la bancada radical presidida por Eduardo Vischi. Otro correligionario, integrante de la comisión de Acuerdos -el ámbito en el se tratan los pliegos-, también reveló su fastidio en privado: “El oficialismo dice que construye las votaciones sin el kirchnerismo, con el grupo de los 44 ¿y ahora aparecen estos candidatos?”.

La referencia a los 44 remite a los senadores con los que La Libertad Avanza articuló acuerdos en diferentes debates. A los 21 del oficialismo se le suman 10 radicales, tres del PRO y una decena de legisladores de espacios provinciales. Afuera de la cuenta quedan los 25 del interbloque popular y los tres de Convicción Federal.

Los reclamos se potencian porque, según los radicales, el Gobierno envió las nominaciones afines al kirchnerismo y cajoneó pedidos de mandatarios provinciales y referentes de la la UCR para cubrir vacantes en Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, entre otros distritos. Desde el PRO también adelantaron quejas, en la previa en la reunión con Bullrich. “Otra vez mandan los pliegos sin consulta previa, como pasó con los ascensos en Cancillería. Nosotros, con el kirchnerismo, nada ”, avisó un senador del bloque conducido por Martín Goerling.

Tres de las designaciones que generaron controversias ya tienen fecha de audiencia. La de Santiago Vismara para la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital será el 6 de mayo, mientras que la de Pablo Matkovic para el Juzgado Federal de Neuquén y la de Juan Manuel Mejuto para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital el 14 de mayo.

Otros vinculados a la agrupación Justicia Legítima o a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó son Hernán Figueroa -como defensor público ante los Tribunales en el fuero Penal Económico-, Ana Clarisa Galán -defensora ante la Cámara de Casación Penal- y Angeles Ramos , para fiscal general en lo Penal Económico.

La comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, está convocada este miércoles para tratar ascensos de funcionarios de Cancillería y el jueves para realizar audiencias en el Salón Azul de otra tanda de candidatos para cubrir vacantes en la Justicia.

Los senadores kirchneristas no integran la comisión , en protesta por los lugares asignados. El bloque presidido por José Mayans reclama seis asientos del total de 17, y le dejaron tres. “Nosotros no tenemos firma en la comisión, vamos directamente al recinto” , ratificó una espada del peronismo en la Cámara alta.

“Dicen que son jueces kirchneristas y mencionan a 7 de 100 y pico. Y dicen eso porque respetan los derechos humanos, todos los jueces deberían respetarlos. Nosotros por lo general votamos a los jueces en tanto no tengan una denuncia, siempre ha sido así ”, completó sobre la estrategia que tendrá el kirchnerismo en el debate de los pliegos.

De los 14 lugares asignados en la comisión, el oficialismo se quedó con cinco, tres son del radicalismo, uno del PRO y los cinco restantes son de espacios provinciales: la cordobesa Alejandra Vigo, el misionero Carlos Arce, el correntino Camau Espínola, la tucumana Sandra Mendoza y la salteña Flavia Royón.

Fuente: Clarín