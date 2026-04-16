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Mahatma Gandhi, líder espiritual: “La fuerza no nace de la capacidad física, sino de una voluntad indomable”

Redacción CNM abril 16, 2026

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Las frases de Mahatma Gandhi siguen vigentes décadas después de su lucha por la independencia de la India. Entre las más recordadas aparece una que resume su filosofía de vida: “La fuerza no nace de la capacidad física, sino de una voluntad indomable” .

Con estas palabras, el líder espiritual dejó un mensaje claro: la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en la capacidad de resistir, sostener convicciones y seguir adelante pese a las dificultades .

Para Gandhi, la fuerza no tiene relación con el poder físico ni con la apariencia. Su planteo apunta a algo más profundo: la determinación, la perseverancia y la firmeza interior .

Una “voluntad indomable” es aquella que no se quiebra ante la adversidad , se mantiene firme en sus valores y sigue adelante incluso en contextos difíciles.

No se trata de no sentir miedo o dudas, sino de no dejarse paralizar por ellos .

Este concepto no fue solo una frase, sino el eje de su accionar. Gandhi lideró movimientos sociales y políticos sin recurrir a la violencia , demostrando que la fuerza mental y emocional puede generar cambios profundos .

Su enfoque rompió con la idea tradicional de poder y dejó una enseñanza que trascendió generaciones: no hace falta imponerse por la fuerza para transformar la realidad .

En la actualidad, donde muchas veces se prioriza lo visible o inmediato, el pensamiento de Gandhi invita a mirar hacia adentro. La verdadera fortaleza no siempre se ve, pero se refleja en la actitud frente a los desafíos .

Esta idea puede aplicarse en distintos aspectos de la vida:

Es una forma de fortaleza silenciosa, pero decisiva, que define cómo cada persona enfrenta la vida.

No hace falta hacer grandes cambios para incorporar esta idea. Algunos hábitos pueden ayudar a desarrollarla:

Fuente: TN


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