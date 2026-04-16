Adiós a la silla de escritorio tradicional: la tendencia en 2026 que mejora la postura y la forma de trabajar

La silla de escritorio tradicional empieza a quedar atrás. En 2026, una nueva tendencia pisa cada vez más fuerte, sobre todo entre quienes trabajan home office. Este invento no solo ofrece comodidad, sino que también invita al movimiento y a romper con el sedentarismo.

Se trata de la silla ergonómica de postura activa con apoyo para piernas , una alternativa que busca redefinir la forma de trabajar frente a la computadora.

A diferencia de los modelos clásicos, esta silla se destaca por su diseño innovador: incorpora un asiento principal y una extensión acolchada para apoyar las piernas , lo que permite sentarse de distintas maneras —como con las piernas cruzadas— y cambiar de postura con mayor libertad .

El respaldo, lejos de desaparecer, se achica y se adapta . Así, brinda soporte sin que el cuerpo se relaje de más, como suele pasar con las sillas convencionales.

Además, el diseño con ruedas y estructura móvil permite desplazarse y mantenerse activo durante toda la jornada. En tiempos donde el sedentarismo preocupa, este detalle marca la diferencia.

A diferencia de otros modelos extremos, esta versión logra un equilibrio entre ergonomía y confort , lo que la hace ideal para el uso diario.

En páginas como Mercado Libre, esta silla tiene un valor aproximado de $680.000 en la Argentina, aunque puede variar según el comercio que la ofrezca.

Fuente: TN