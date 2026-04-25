Madrugada trágica en Mendoza: un hombre se fugó tras chocar y matar a un ciclista

La madrugada del sábado en la localidad de Las Heras , provincia de Mendoza, quedó teñida por la tragedia y la desidia: un joven de 28 años que circulaba en bicimoto murió tras chocar con un auto, cuyo conductor escapó de la escena sin asistir a la víctima.

La investigación, que quedó en manos de la fiscalía local , intensifica por estas horas la búsqueda del vehículo involucrado y del responsable del siniestro. Para esto, revisan las cámaras de seguridad de la zona a fin de identificarlo.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en la intersección de la Avenida Julio Argentino Roca y la calle Perú . Lo que diferencia este caso es que, cuando la policía llegó al lugar, encontró la bicimoto celeste sin marca visible ni dominio y el conductor ya fallecido .

El llamado al 911 se realizó cerca de las 6.30 , y pese a la rápida llegada del Servicio de Emergencias Coordinado , los médicos solo pudieron constatar la muerte del joven, identificado por sus iniciales como F. E. C. Z.

En el lugar, personal de Policía Científica inició los peritajes para establecer la mecánica del accidente e identificar con precisión el rodado que escapó.

En paralelo, a las 3:40 de la madrugada también se registró en la Ciudad de Mendoza un accidente de diferente índole, pero de igual gravedad: un hombre de 36 años , identificado por las iniciales M. D. M. , perdió el control de su Renault Clio y chocó violentamente contra un árbol sobre calle Paso de los Andes , entre Newbery y Laprida.

El accidente, en donde afortunadamente no hubo otros vehículos involucrados , dejó visibles lesiones en la cara (traumatismo facial) en el conductor. Pero la sorpresa llegó a la hora de que las autoridades policiales le realizaron el test de alcoholemia al responsable.

Luego de soplar en la boquilla, el contador arrojó una llamativa cifra: 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre , más de cinco veces el límite máximo permitido para circular , que es de 0,5 gramos para conductores particulares.

El conductor fue asistido en el lugar por personal médico y no fue trasladado a ningún centro hospitalario. Sin embargo, por su grave condición etílica fue demorado por las autoridades. Por ende, el vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones contravencionales, interviniendo la Oficina Fiscal de Capital .

Fuente: Infobae