“El partido le quedó grande“: la metafórica crítica contra uno de los fiscales del Caso Dalmasso sometido a un Jury

El empresario Miguel Rohrer, conocido en Río Cuarto como “El Francés”, declaró este viernes como testigo en el Jury que se le sigue al instructor judicial Javier Di Santo, y a sus colegas Daniel Miralles y Luis Pizarro. Quedó mencionado en el expediente luego de que los Macarrón lo señalaron como un amante de Nora Dalmasso (51) -asesinada en noviembre de 2006 en esa ciudad cordobesa-, lo que él siempre negó. También cuestionó duramente al viudo y a su abogado de aquel entonces.

“Son todos fabuladores, mentirosos. Una familia enferma que no ha parado de mentir”, señaló a la prensa luego de prestar testimonio ante el jurado de enjuiciamiento de la Legislatura Provincial en Córdoba Capital, donde este martes comenzó el proceso contra los tres instructores judiciales.

Ante los periodistas, el testigo repitió, a grandes rasgos, lo que expuso ante el jurado y se refirió a los dichos de Marcelo Macarrón (66) y sus hijos, Facundo (39) y valentina (35) , sobre su supuesta relación con la víctima: “ Han hecho todo un plan que la Justicia mire para otro lado inculpándome a mí, y a mi familia, que vivió destrozada”.

“Los dos son cagones”, dijo respecto del viudo y su abogado y amigo Daniel Lacase, quien en el comienzo de la investigación, en 2006, fue como una especie de vocero de la familia.

“Aparecieron cincuenta amantes, ¿de dónde salió eso? Del búnker de los Macarrón. Lacase inventaba e inventaba”, indicó y agregó: “Después del juicio (en el que absolvieron al viudo) yo les pedí que me pidieran disculpas y todavía estoy esperando”.

Respecto al rol del parquetista Roberto Bárzola y la prueba genética que lo vincula directamente al crimen, el empresario dijo: “La prueba de ADN es irrefutable. Lo que yo no entiendo es por qué se tardó tanto tiempo (en llegar hasta ese examen)”

“Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Y estos muchachos (por los fiscales) se han equivocado. Puedo ser un buen jugador de fútbol y jugar en la Primera B. Pero si un día me hacen jugar en la Primera A por ahí no me da la categoría. Yo creo que a Di Santo no le dio la categoría para arrancar jugando un partido que le quedó grande y así fue que no llegamos a buen puerto”.

“El otro día Macarrón dijo una mentira tremenda cuando le dijo a Di Santo, ´¿por qué no lloraste como la lloré yo desde hace 19 años´. Él nunca la lloró hasta que lo imputaron en 2016. Él decía ´te perdono Nora´ cuando él tenía dos amantes. Un caradura”. añadió.

Además de Rohrer, en esta audiencia declararon los investigadores y detectives de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial Claudia German (actualmente jubilada), Rodrigo Ceballos y Lelia Dellafiore; y la prosecretaria de la Fiscalía de Cámara del Crimen de Río Cuarto, Virginia Masuet.

A su vez, la defensa solicitó desistir de los testimonios de Alicia Cid, Marcos Malgor y Paula Vega Robelli, lo que así se dispuso con conformidad de todas las partes.

El Jury se reanudará el lunes 27 a las 14 y, según pudo saber Clarín , ese mismo día podría concluir la producción de prueba y al final de la jornada se conocería una la fecha para realizar los alegatos de las partes y, posteriormente, el veredicto.

El Jury comenzó este martes , cuando los tres fiscales se defendieron de las acusaciones en su contra, tras lo cual, declararon el viudo Macarrón y sus dos hijos.

Marcelo Macarrón pidió que los fiscales sean "juzgados y realmente paguen lo que hicieron" y describió: "Esto llevó 19 años, van a ser 20 en noviembre, un gran calvario para toda la familia. "

Luego se refirió al quiebre emocional de Di Santo durante la audiencia: "Hubiese llorado 19 años como lloré yo". Y también apuntó contra Pizarro, respecto de quien dijo que "cerró el expediente con llave para que prescribiera la causa".

" Soy totalmente inocente y quiero conocer al asesino de mi mujer. Me sometí a un juicio (fue absuelto en 2022). Me ocasionaron graves problemas de salud. Me colocaron cuatro stents. Pero pudimos salir adelante frente a la tempestad que fue la imputación de Facundo y la mía también", indicó.

Por su parte, Facundo -quien fue imputado del crimen de su madre por Di santo en 2007, aunque finalmente lo sobreseyeron- afirmó ante el tribunal que su familia fue "víctima de una gran persecución" por parte de estos tres fiscales y criticó que a "una persona que declaró que estuvo en la escena del crimen, como Bárzola, no se le hizo ADN" en su debido momento.

" A mi mamá la mataron una y mil veces y nunca hubo respuestas. Los fiscales actuaron sin protocolos. ¿Por qué fueron tan cobardes?", sostuvo el hijo de Nora y agregó: "Se la trató como a una mala víctima".

Por último, Facundo fue categórico respecto al futuro de los fiscales: "No deben seguir en ejercicio".

Y al cabo de una extensa audiencia finalmente declaró Valentina, quien lo hizo a través de una videollamada ya que no pudo estar presente en el recinto. "Queremos que los fiscales que tuvieron años esta causa no sigan teniendo causas a su cargo, son irresponsables", afirmó.

Además, criticó puntualmente a Di Santo, de quien dijo que "tenía algo con la sexualidad" de su hermano, como una "homofobia".

Fuente: Clarín