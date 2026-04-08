MADARIAGA: Treparon un paredón para llevarse repuestos y ropa de una vivienda

MADARIAGA

Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de calle Chile al 1000, tras sortear una medianera.





Según consta en la denuncia radicada pasado el mediodía, el robo ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas en el patio trasero de una propiedad. Para ingresar, los autores del hecho debieron trepar un paredón de aproximadamente dos metros de altura.





Una vez dentro, los malvivientes demostraron conocimiento del lugar: giraron la cámara de seguridad para evitar ser filmados y se dirigieron hacia una heladera en desuso que funcionaba como depósito de materiales.





La damnificada, una mujer de 38 años, detalló que del interior del artefacto sustrajeron:

Varios repuestos de motos (incluyendo cilindros, pistones y baterías).

Una batería de automóvil.

Diversas prendas de vestir masculinas (pantalón, buzo y remera).



