MADARIAGA: Se escapó un detenido de la Comisaría de la Mujer y debieron bajarlo de un techo

MADARIAGA

Un hombre se escapó este mediodía de la sede de la Comisaría de la Mujer de Uruguay casi Rivadavia y fue capturado en el techo de una casa de Cuba entre Perú e Italia.





El implicado tenía una condena previa por violencia intrafamiliar, había recuperado la libertad y fue denunciado nuevamente por familiares directos lo que llevó a su detención. Cuando estaba en la sede policial salió corriendo a la calle y cruzó las vías para meterse en el barrio Belgrano.





Hubo un operativo cerrojo y lo encontraron subido al tanque de agua de una casa. Fue reducido y llevado a la comisaría local.





Ahora, también se le sumará una causa por evasión.



