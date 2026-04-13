Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Se escapó un detenido de la Comisaría de la Mujer y debieron bajarlo de un techo

Redacción CNM abril 13, 2026

Home Ads

Home Ads

Un hombre se escapó este mediodía de la sede de la Comisaría de la Mujer de Uruguay casi Rivadavia y fue capturado en el techo de una casa de Cuba entre Perú e Italia.


El implicado tenía una condena previa por violencia intrafamiliar, había recuperado la libertad y fue denunciado nuevamente por familiares directos lo que llevó a su detención. Cuando estaba en la sede policial salió corriendo a la calle y cruzó las vías para meterse en el barrio Belgrano.



Hubo un operativo cerrojo y lo encontraron subido al tanque de agua de una casa. Fue reducido y llevado a la comisaría local.


Ahora, también se le sumará una causa por evasión.



Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags