Detuvieron a la madre de la beba que fue encontrada muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una beba en un sector de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ), dio un giro en las últimas horas: la madre de la nena fue detenida y está acusada por el crimen .

La mujer, identificada como C.V.R. , de 32 años y nacionalidad chilena , había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana junto a la beba.

Luego del hallazgo del cuerpo, ella fue localizada en la zona de 122 y 50 , en buen estado de salud, aunque presentaba un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica , consignó el sitio 0221 .

En ese momento, C.V.R. no fue detenida, mientras la Justicia avanzaba con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido en el predio universitario.

Con el correr de las horas y a partir de nuevas pruebas recolectadas , la causa tomó otro rumbo. Personal de la Brigada Federal La Plata ubicó a la mujer en la zona de 1 y 45 . Por orden judicial, los policías concretaron su detención como parte de la investigación, que ya estaba bajo la órbita de la Justicia Federal .

A partir de esta novedad, el expediente que había sido caratulado en un primer momento como “averiguación de causales de muerte” fue recaratulado a “homicidio” .

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata , a cargo del juez Alejo Ramos Padilla , quien sigue al frente de la causa para determinar con precisión qué ocurrió con la beba.

El hallazgo ocurrió este lunes cuando un empleado de la facultad encontró el cuerpo de la nena en una zona en construcción lindera al edificio de Ciencias Agrarias. A su lado estaba su libreta de nacimiento , un dato clave que permitió avanzar en la identificación. “Tendría dos meses y medio”, dijeron fuentes policiales a TN .

La madre fue trasladada a la sede de la Policía Federal Argentina en La Plata , donde quedó a disposición de la Justicia.

Ahora, los investigadores esperan los resultados de las pericias y de la autopsia , elementos clave para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer el grado de responsabilidad de la mujer en el hecho.

Fuente: TN