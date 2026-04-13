Susto en una escuela de Rosario: hallaron una falsa granada y una nota con amenazas vinculadas a una banda narco

La semana comenzó con un gran susto en la zona norte de Rosario , donde se activaron las alarmas ante lo que parecía ser una granada y una nota de amenazas con referencias a una de las bandas involucradas en el narcotráfico en la provincia de Santa Fe .

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 1210 Luis Rullán , ubicada en San Telmo al 1900, casi esquina Superí, de Rosario, donde personal de maestranza del colegio encontró en su ingreso un encendedor catalítico con forma de granada .

Justo a este elemento hallaron además una nota con amenazas, que -según trascendió- hacía referencia al “ Frentudo” Fernández y a su primo “El gordo” Axel, detenidos por su vinculación con una organización dedicada al narcomenudeo en la zona norte de la ciudad santafesina.

Desde el colegio llamaron inmediatamente a la Policía y las autoridades del establecimiento escolar decidieron suspender las clases durante el turno mañana . El tránsito en la zona de Superí y Molina estaba cortado debido al operativo policial que se realizaba en el interior de la escuela.

Efectivos del Comando Radioeléctrico y la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II acudieron al lugar para realizar las tareas de chequeo de la supuesta granada y comprobaron que se trataba de un encendedor catalítico.

Referentes del gremio Amsafé Rosario, que representa a los docentes de las escuelas de gestión privada, indicaron que de acuerdo a lo conversado con las autoridades se decidió suspender las clases del turno mañana pero aclararon que las actividades en la institución se realizarán con normalidad después de mediodía. Es decir, que se brindará el servicio de comedor y se dictarán clases.

Sobre el accionar de las empleadas de maestranza que encontraron el mensaje de amenaza, los delegados señalaron: "Nunca son gratas estas situaciones. Hicieron lo que había que hacer. Avisaron a los directivos y se activó el protocolo que hay para estos casos. Se tomaron todas las medidas para proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa".

" Las escuelas son territorios de paz. Hubo casos en escuelas en zona sur y norte, donde colgaron banderas con leyendas. Las escuelas no son mensajeras de nadie. Son lugares de contención y de aprendizajes para los alumnos", expresaron.

Por su parte, la secretaria del nivel primario, Celia Blanco, destacó que “por suerte no habían alcanzado a ingresar” los alumnos al establecimiento al momento del hallazgo y precisó que el objeto habría sido arrojado desde el exterior del edificio. “No entraron al establecimiento, se arrojó desde afuera”, dijo.

Este suceso se da mientras retoman las clases en San Cristobal, la ciudad de Santa Fe que se vio conmovida por lo que ocurrió el 30 de marzo , cuando un joven de 15 años ingresó al colegio con un arma y asesinó a un compañero, de 13.

Fuente: Clarín