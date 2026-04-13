“Lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida”: la dura acusación del abogado del papá de Angel, el nene que murió por golpes en Comodoro Rivadavia

Tras conocerse que Ángel Nicolás López sufrió 22 golpes en la cabeza , el abogado del papá biológico, Roberto Castillo , habló antes de reunirse con el fiscal de la causa, Facundo Oribones. Del encuentro también participan Luis López, papá biológico del nene, y Lorena Andrada, su pareja, quien era una figura central del menor de cuatro años.

Ángel vivía con su papá Luis y Lorena, pero el juez Pablo José Pérez decidió tras denuncias cruzadas entre los padres biológicos otorgarle la tenencia a su madre, en noviembre del año pasado.

A partir de esto, el menor quedó al cuidado de Mariela Altamirano, quien convivía con Maicol González. Según se investiga, fue en ese entorno donde ocurrieron los golpes que terminaron con la vida de Ángel el domingo de Pascuas.

El viernes, la fiscalía confirmó que el niño presentaba múltiples "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años". Sin embargo, se confirmó que serían 22 golpes en la cabeza. Este lunes trascendieron los resultados de la autopsia, que parecen confirmar el ataque .

Por eso, Mariela Altamirano (28) y su pareja, Maicol González, quedaron detenidos y son investigados por presunto "homicidio agravado" .

“Angel estuvo sometido en un contexto de violencia que la madre es coautora . El que le produjo las lesiones fue Maicol”, aseguró Castillo.

El abogado cuestionó con dureza a la Justicia y adelantó que podrían avanzar con denuncias: “El problema es que la Justicia está corrompida, voy a preguntarle al papá de Ángel hasta dónde quiere ir. Si fuera por nosotros iríamos por un jury de enjuiciamiento para el juez y con denuncias penales para las auxiliares y licenciadas en psicología”. Y agregó: “Si el juez no fuera juez sería un partícipe necesario porque sin su firma, Ángel estaría con nosotros”.

Castillo habló ante los medios acompañado de su pareja, la modelo y mediática Cintia Fernández . Además, contó cómo era Ángel antes de irse a vivir con Mariela Altamirano: “Hay un informe de las maestras de jardín que dicen que Ángel era un chico alegre, puntual, asistía a clase siempre y que de repente cambió las últimas semanas cuando la progenitora tenía la tenencia exclusiva. Lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida ”.

“La Justicia no le prestó atención a esta familia. Gracias a Lorena, el juzgado deja claro que ella era la referente emocional del nene. Hay una audiencia en la que el juez alega que el nene dijo que quería quedarse con la mami, la mamá era Lorena. Altamirano apareció de la noche a la mañana”, aclaró Castillo.

Según manifestó el abogado, Angel no conocía a la mujer que lo abandonó y aún así la Justicia le dio la tenencia a Altamirano. “Altamirano se presentaba en la comisaría de la mujer a denunciar hechos de tres años atrás. Lo hizo cuatro veces. Se aprovechó del sistema con falsas denuncias”, afirmó.

Y agregó: “Ella hizo una falsa denuncia en 2022. Se fueron a Córdoba con su amante y el padre lo judicializó desde el primer día. La Justicia sabía y aisló a un nene de su familia. Fue un desastre y una vergüenza”.

También criticó el trabajo de los equipos técnicos: “Fue de terror que no fueran a ver donde vivía el nene. Deberían renunciar , nos llegaron más de 25 casos, nos mandaron pruebas y expedientes que todavía no pudimos ver con los mismos jueces y auxiliares”.

Por su parte, Cinthia Fernández también habló y mostró su dolor por lo ocurrido: “Esa noche estuvimos llorando con Roberto. Me emociono porque me acuerdo lo que dijo Lorena que el único delito que tuvo fue no parir a Ángel”. Además, cuestionó a la Justicia de familia: “Los jueces familiares no se toman el tiempo de conocer el núcleo de las familias. Hay padres malos y madres malas, padres buenos y madres buenas”. Y cerró: “En casos irreversibles y comprobados considero que los responsables no tienen que estar en esta vida”.

Fuente: Clarín