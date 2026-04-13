La muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia: 22 golpes y un posible caso de “síndrome del niño maltratado”

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia , apunta a un posible caso macabro de maltrato sistemático por parte de su madre biológica, Mariela Altamirano , y su padrastro, Michel Kevin González.

Según el fiscal general Cristian Olazábal , los nuevos datos recolectados durante el fin de semana permitieron reforzar la sospecha de que el nene habría sido agredido dentro de la casilla donde se encontraba viviendo con ambos . “En base a ello se solicitó la orden de detención para someterlos a proceso”, explicó.

El informe preliminar, recibido el domingo por el fiscal Facundo Oribones, fue determinante. Allí se describen múltiples hallazgos tanto en el examen externo como interno del cuerpo del nene.

A partir de ese análisis, la fiscalía sostiene como hipótesis principal que Ángel fue víctima de violencia en un contexto compatible con el llamado “síndrome del niño maltratado” . “Estaríamos en presencia de ese cuadro”, afirmó Olazábal a ADNSur.

Uno de los datos más estremecedores es la detección de al menos 22 traumatismos internos en la cabeza . Se trata de lesiones que no presentan marcas visibles en el exterior y no se puede determinar cómo se produjeron.

“Son todos traumas internos sin correspondencia externa, por eso es difícil determinar el mecanismo”, precisó el fiscal.

De acuerdo con la investigación, los hechos que derivaron en la muerte del menor habrían ocurrido entre el 2 y el 5 de abril , antes de la intervención policial y médica. “Es una estimación en base al análisis global, no una precisión de la forense”, advirtió Olazábal.

Mientras se aguardan esos resultados, la causa avanza en los tribunales. Para este martes a las 11 está prevista la audiencia de control de detención , donde se formalizarán las acusaciones contra los sospechosos.

Fuente: TN