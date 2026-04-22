MADARIAGA: Le vaciaron las cuentas bancarias y denunció transferencias por más de 6 millones de pesos

MADARIAGA





Una mujer de 34 años denunció en General Madariaga haber sido víctima de una millonaria maniobra fraudulenta luego de detectar transferencias no autorizadas desde sus cuentas bancarias hacia una misma destinataria. El hecho ya es investigado y se suma a otros casos de estafas virtuales que vienen registrándose en la región.





Según surge de la denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal de General Madariaga, la víctima advirtió la situación el pasado 21 de abril cuando ingresó a revisar movimientos en su homebanking del Banco Galicia mientras realizaba un reclamo telefónico vinculado a un pedido de ropa.





Fue en ese momento cuando descubrió varias transferencias realizadas desde su cuenta bancaria hacia una misma cuenta receptora. De acuerdo a lo denunciado, todas las operaciones tenían como destinataria a una persona identificada como Pamela K.





La denunciante aseguró que del total de movimientos detectados le sustrajeron 6.300.000 pesos mediante distintas transferencias efectuadas entre el 18 y el 21 de abril.





Pero la maniobra no terminó allí. Al continuar revisando sus cuentas, también encontró un nuevo movimiento sospechoso en su cuenta digital de Naranja X. Según declaró, desde allí también se realizó una transferencia por 400 mil pesos hacia la misma persona y al mismo CBU.





Uno de los puntos que más llamó la atención en la denuncia es que la mujer afirmó no haber ingresado a enlaces sospechosos ni haber recibido llamadas extrañas previas al vaciamiento de sus cuentas, algo que suele repetirse en muchas estafas virtuales.





La investigación ahora buscará determinar cómo fueron realizadas las operaciones y si existió algún tipo de acceso indebido a sus datos bancarios o dispositivos electrónicos.





En los últimos meses se multiplicaron en la zona las denuncias vinculadas a fraudes digitales, préstamos solicitados sin autorización, robo de cuentas y transferencias hacia terceros desconocidos. En varios casos, las víctimas descubrieron los movimientos cuando el dinero ya había sido retirado o transferido a otras cuentas.