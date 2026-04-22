La psicología dice qué tipo de personalidad tenés según cada cuánto ordenás tu casa

Mantener una buena rutina de limpieza en el hogar no solo es importante para evitar los malos olores , tener los asientos libres de objetos que impidan utilizarlos y obtener una apariencia armoniosa que le permita a tus invitados sentirse cómodos en tu espacio, sino que también puede influir en la salud mental .

Un estudio publicado por Personality and Social Psychology Bulletin reveló que las mujeres que describieron su espacio como desordenado , con proyectos sin terminar, fueron más propensas a sentirse fatigadas y deprimidas que aquellas que describieron su hogar como un refugio restaurador.

Las que solían tener su hogar sucio y sin un orden específico para sus pertenencias, presentaban niveles más altos del cortisol, por esto es que en la investigación se menciona que “ el desorden de los hogares es un factor que puede provocar una disminución de la concentración, con aumento de la confusión y la tensión”.

Debido a que puede existir una relación entre la personalidad y el estado de ánimo con la limpieza del hogar , la psicóloga y CEO del Centro de Terapia Breve, Ana Belén Medialdea, dividió el orden y la relación con sus personalidades en tres grupos , para el medio ABC.

Fuente: La Nación