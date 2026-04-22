Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado

Un ciudadano argentino de 67 años quedó detenido el lunes pasado en la ciudad de Río de Janeiro , acusado de injuria racial contra una joven en un supermercado del barrio de Copacabana. El hecho ocurre pocas semanas después del regreso a la Argentina de Agostina Páez , la abogada santiagueña que también enfrentó cargos por discriminación en ese país.

El nuevo caso tuvo lugar en un comercio de la calle Siqueira Campos, en la zona sur de Río de Janeiro. Según informaron fuentes oficiales, el hombre, que reside en Brasil desde hace al menos dos años , protagonizó una discusión con una joven de 23 años que estaba delante de él en la fila para pagar.

El altercado comenzó porque el argentino se mostró molesto por la demora en la caja . De acuerdo al relato de la víctima, la situación se agravó cuando el hombre la mandó a callar dos veces y la insultó con agravios racistas. Según la denuncia, a la que accedió Infobae , le dijo “Negra puta”, en dos oportunidades.

Un tercer cliente argentino, que presenció la escena, fue quien alertó a la Guardia Municipal de Río de Janeiro, que patrullaba la zona con motos y control de tránsito.

El operativo se realizó en el lugar y, tras la denuncia, el hombre fue detenido en flagrancia por el delito de injuria racial. Los agentes lo trasladaron a la comisaría N°12, ubicada en el mismo barrio, donde quedó alojado.

El caso fue informado tanto por la fuerza local como por distintos medios brasileños. Las autoridades no revelaron los nombres de los involucrados.

El antecedente inmediato de este episodio es el de Agostina Páez, la abogada santiagueña que permaneció más de dos meses retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, otro barrio de la zona sur carioca, donde fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados del local.

Páez regresó a la Argentina el 1° de abril , después de pagar una fianza de 20 mil dólares y bajo autorización judicial para esperar el fallo final en Santiago del Estero.

Durante el proceso, la abogada relató que debió pasar la mayor parte del tiempo encerrada en un departamento en Río de Janeiro y que sentía temor de salir a la calle. Reconoció públicamente su arrepentimiento y pidió disculpas por lo ocurrido.

En su primer contacto con la prensa, la abogada dijo que está “muy aliviada” y “emocionada” porque no “veía la hora de volver”. “ No puedo creer estar aquí, soñaba con esto ”, agregó.

“Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, aseguró. También contó que le tuvo que pedir perdón al mesero, además de la fianza que pagó. “Reaccioné a gestos obscenos; las mujeres me van a entender”, sentenció, más allá de su pedido de disculpas y su arrepentimiento.

“He estado muy triste, han sido meses duros para mí. Hasta el último minuto no podía estar tranquila. Ya cuando estaba en el avión sentía la tranquilidad de volver a mi país, por mi seguridad sobre todo ”, dijo.

“Pidieron una condena de 15 años. No solo era el terror de ir a la cárcel, sino también el terror de salir a la calle ”, manifestó la joven abogada, con la voz entrecortada y una emoción al borde del llanto.

El delito de injuria racial, tipificado en la legislación brasileña, contempla penas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión .

Fuente: Infobae