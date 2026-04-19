MADARIAGA: La Liga Madariaguense aplicó el derecho de admisión al padre de un jugador que atacó a un árbitro

MADARIAGA





La Liga Madariaguense de Fútbol tomó una decisión tras el episodio de violencia ocurrido días atrás en un partido de inferiores y resolvió aplicar el derecho de admisión a Carlos Alejandro Tisera, quien había ingresado al campo de juego y protagonizado el incidente con el árbitro.





La medida, que fue comunicada oficialmente a través de redes sociales, implica la prohibición de ingreso a todos los estadios y eventos organizados por la Liga durante el plazo que determine el reglamento vigente. Según se indicó, la sanción fue consensuada junto a los clubes que integran la competencia y el involucrado fue notificado, prestando conformidad.





El hecho que derivó en esta determinación ocurrió en un encuentro de divisiones inferiores en General Madariaga, donde Tisera ingresó al campo en medio de reclamos contra el arbitraje de Fernando Harisgarat. La situación generó fuerte repercusión en el ámbito deportivo local y abrió el debate sobre la violencia en el fútbol formativo.





Desde la Liga señalaron que la decisión apunta a preservar un ámbito de respeto, seguridad y convivencia para todos los actores del fútbol, y remarcaron el compromiso de seguir trabajando por un deporte libre de violencia.





La sanción marca un precedente en la competencia local y se enmarca en una serie de medidas que buscan reforzar los controles y evitar nuevos episodios dentro y fuera de la cancha.